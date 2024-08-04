Yeniçağ Gazetesi: Çiftçinin hakkı olan milyonları yuttular

Yeniçağ Gazetesi bugün bu manşetle çıktı...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

AKP İKTİDARI ÇİFTÇİLERE ÇİFTÇİ DE BANKAYA BORÇLU

Tarım Kanunu’na göre gayrisafi hasılanın yüzde 1’inin çiftçiye ödenmesi gerek. 10 yılda gayrisafi millî hasılamız 112,5 trilyon TL. AKP iktidarı kanunu uygulasa çiftçinin cebine bu süreçte 1 trilyon 125 milyar TL girecekti. Ancak çiftçiye sadece 316,8 milyar TL tarımsal destek ödemesi yapıldı. İktidardan 808,5 milyar TL alacaklı olan çiftçinin bankalara borcu ise toplamda 699 milyar TL!

CHP Niğde Milletvekili, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Tarım Kanunu’nun 21. Maddesi uyarınca devlet tarafından çiftçilere verilmesi gereken destek tutarları ile ilgili 2014-2024 dönemine ait verilere dayalı açıklamalarda bulundu. Çiftçilerin bu 10 yıllık süreçte

bankalara olan borçları, ödeyemedikleri için bankalar tarafından takip altına alınan borç tutarının karşılaştıran CHP’li Gürer, “Çiftçilerin bankalara toplamda 699 milyar TL borcu bulunuyor.

AKP İktidarlarının çiftçilere son on yılda eksik ödediği destek tutarı ise 808,5 milyar TL’dir. Tarım Kanunu’nda belirtilen şekilde gayrisafi millî hasılanın yüzde biri oranında bir destek verilmiş olsaydı, çiftçilere 808,5 milyar TL daha fazla ödeme yapılmış olacaktı. Bugün bu miktar, çiftçimizin bankalara olan borcundan daha fazladır.” dedi.

CHP’li Gürer, “Tarım Kanunu’na göre gayrisafi hasılanın yüzde 1’inin çiftçiye ödenmesi gerek. 2014-2024 yılları arasında Türkiye’nin gayrisafi millî hasılası toplamı 112,5 trilyon TL. AKP iktidarı kanunu uygulasa çiftçinin cebine bu süreçte 1 trilyon 125 milyar TL girecekti. Ancak çiftçiye toplamda sadece 316,8 milyar TL tarımsal destek ödemesi yapıldı. Çiftçiler bu durumdan dolayı 808,5 milyar TL AKP iktidarından alacaklıdır” dedi.

AKP iktidarının tarımda çıkardığı kanuna dahi uymayarak vaat ettiği desteği tarım kesimine vermediğine dikkat çeken CHP’li Gürer, “Tarım kanunun 21. Maddesinde belirtilen gayri safi milli hasılanın yüzde 1’inin 2024 yılı için 411 milyar olarak çiftçiye verilmesi gerekir. Bütçede ayrılan destek 91 milyar TL. bu yıl için dahi 320 milyar çiftçinin alacağı verilmedi, çiftçilere destek diye verilen ihtiyacı karşılamıyor. Destek hasat öncesi ve hasat sonu verilmelidir. Bir yıl sonra verilen destek, destek olmaktan çıkıyor” ifadelerine yer verdi.

Merkezi yönetim bütçe harcamaları ile tarımsal destek ödemeleri arasındaki oransal azalmaya da dikkat çeken Gürer, “2014 yılında merkezi yönetim harcamaları 448 milyar 752 milyon TL iken, tarımsal destekleme ödemeleri 9,1 milyar TL idi. 2023 yılına gelindiğinde ise merkezi yönetim

harcamaları 6 trilyon 585 milyar 456 milyon TL’ye yükselmişken, ÇKS kayıtlı çiftçilere verilen tarımsal destek tutarı 63,4 milyar TL olarak gerçekleşti.” diye konuştu.

Çiftçilerin bankalara olan borçlarının ve ödenemeyen borçlar nedeniyle bankalar tarafından takibe alınan borç tutarlarının arttığını da vurgulayan CHP’li Gürer, “Çiftçilerimizin bankalara olan borçları, Ocak ayında 608 milyar 294 milyon TL iken, Haziran ayında 91 milyar 579 milyon TL artışla 699 milyar 579 milyon TL’ye yükseldi.

Sadece Mayıs ayına kıyasla bir ayda 10 milyar 214 milyon TL’lik bir artış yaşandı” bilgisini paylaştı. Gürer ayrıca, çiftçilerin ödeyemedikleri borçlar nedeniyle takibe alınan borç tutarının Ocak ayında 2 milyar 130 milyon TL olduğunu, Haziran ayında ise 466 milyon TL artışla 2 milyar 596 milyon TL’ye ulaştığını belirtti. Gürer, “Bir önceki aya göre, takibe alınan borçlarda 74 milyon TL’lik bir artış yaşandı.” diye ekledi.