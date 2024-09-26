Yeniçağ Gazetesi: Dar gelirli için sebze meyve seyirlik oldu

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YERLİ ÜRÜN AZALDIKÇA PAZARDA FİYATLAR YÜKSELİYOR

Gürer, "Bor Pazarında bile bamya 140 TL, domates 35 TL, salatalık 70 TL. Tarla ile pazar tezgahı arasında dahi fiyatlar zıplıyor" dedi

Niğde’nin Bor ilçesinde Salı pazarını ziyaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yerli ürünlerin azalmasıyla birlikte pazarda yaşanan fiyat artışlarına dikkat çekti. Gürer, yerli ürünlerin tükenmeye başlamasıyla fiyatların değiştiğini vurgulayarak, "Şu anda Bor Salı Pazarı'nda bamya 150 liraya satılıyor. Satan arkadaşlarımız çok düşük kâr marjı ile satış yaptıklarını ifade ediyorlar. Özellikle yerli ürün tükenince farklı bölgelerden ürün geliyor; nakliye fiyatları artıyor ve doğal olarak bu artışlar tezgaha yansıyor. Tarlada kalan Domates pazarda yemeklik olanı 35 TL, Turşuluk Salatalık boyutuna göre 70 liraya kadar fiyatlanmış, turşuluk biber 100 liradan satılıyor. İncir fiyatı da 130 lira, Tarlada 8 liraya kırmızı biber alıcı tüccar beklerken 20 TL." şeklinde konuştu.

Gürer, yerli ürün azaldıkça Afyon ilimiz gibi farklı bölgelerden gelen ürünlerin pazar fiyatlarını etkilediğini belirtti. Gürer, vatandaşın alım gücünün iyice zayıfladığını ve bu durumun hem üretici hem de pazarcı esnafını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Gürer, "Turşuluk salatalığın fiyatları boyutuna göre 70, 60, 50 ve 40 lira olarak satılıyor. Turşuluk salatalığı mevsimi, Afyon'dan gelen ürünün fiyatı, doğal olarak nakliyeye gelen mazot zammı ile artıyor. Pazarcı aldığının üstüne düşük bir kâr katsa da vatandaşın çoğu bakıp geçiyor. Pazar da saat 14:00 civarında hâlâ tezgahta ürünler duruyor, çünkü vatandaşın alım gücü yok. Emekli 12.500 lira ücret alıyor; onunla ev kirasını mı versin, pazar alışverişini mi yapsın, et mi alsın, süt mü alsın?" diyerek yaşanan sıkıntıları özetledi.

Pazarcıların artan maliyetler karşısında ayakta kalmakta zorlandığını belirten Ömer Fethi Gürer, "pazarcı esnafı içinde gider fazlalaştı, gelir ise azaldı. Pazarcı esnafı da bu işi başka bir iş yapamadığı için sürdürüyor. Tarlaya gidiyoruz, tarlada üretici satamamış; pazara geliyoruz, satıcı dertli. Bunun yanı sıra tüketici de alamıyor ama ne yazık ki tarladaki ürünler de çöp olmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Pazarda vatandaşların "erken seçim için daha çok bastırın. Bu yönetimden bizi kurtarın " dediğini ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer "mevcut iktidar ne dese ne yapsa biz vatandaş olarak gerçeği gördük. Artık yeter" diye düşüncelerini ifade ettiler." dedi. Gürer, yoksulluğun derinleştiğini ve siyasi iktidarın bu süreci seyrettiği belirtti.