Yeniçağ Gazetesi: Demokrasilerde böyle görüntüler olmaz!

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DEMOKRASİLERDE BÖYLE GÖRÜNTÜLER OLMAZ!

İmamoğlu şafak baskınıyla gözaltına alındı. Yollar kapatıldı, gösteri ve basın açıklaması yasağı getirildi. Protestoculara sert müdahalede bulunuldu. Millet mesajlaşmasın diye sosyal medya erişimi kısıtlandı.

106 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

BB Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Kent Uzlaşısı" kapsamında terör ve yolsuzluk iddiasıyla iki soruşturma başlatıldı ve şafak vakti evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu için 'suç örgütü lideri ifadesini kullandı. İmamoğlu ile birlikte gözaltına alman 106 kişi arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da bulunuyor.

YASAKLAR VE ENGELLEMELER

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardın dan İstanbul Valiliği, CHP'nin aday adayı için oylama yapacağı gün olan pazar günü akşama kadar tüm gösteri, yürüyüşleri ve basın açıklamalarına yasak getirdi. Vatan Caddesi trafiğe kapatılırken, Taksim'e metro seferleri durduruldu. Protestoları engellemek amacıyla şehrin birçok noktası ablukaya alınırken, polisler şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmaların otobüsleriyle buralara taşındı.

KENDİMİ MİLLETE EMANET EDİYORUM

Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınmadan önce evinden paylaştığı videosunda, "Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl benim sevgili polislerimi kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağım herkes bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

YERLERDE SÜRÜKLENDİLER

İstanbul Üniversitesi öğrencileri alınan diploma kararı ve gözaltılara tepki göstermek için İstanbul Üniversitesi Esnaf Yemekhanesi önünde toplandı. Eyleme Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden öğrenciler de katıldı. Öğrenciler, daha sonra yürüyüş yapmak isteyince polis, çok sert şekilde müdahalede bulundu. Çok sayıda öğrenci yerlerde sürüklenirken, bazıları gözaltına alındı.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN KÜRSÜ İŞGALİ

CHP'li milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını, kürsüyü işgal ederek, sloganlarda protesto etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Zulmünüzden boğulacaksınız, bu halk sizi affetmeyecek. Çünkü faşist bir rejime geçtiniz. O koltukta oturmak için demokrasinin tam kuralları bir kenara ittiniz. İmamoğlu, sizin için, tak adam için kabus olabilir ama 86 milyon için umuttur. Siz, umutları yargı kararlarıyla söndüremezsiniz. Seçilmiş, atanmış hakimlerle, atanmış rektörlerle bu ülkenin Cumhurbaşkanı adayının önünü kesemezsiniz" dedi.

BORSA DEVRE KESTİ, DÖVİZ VE ALTIN REKOR KIRDI

İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından borsada sert düşüş yaşandı, hisselerin birçoğu yüzde 10 değer kaybederken, 2 kez devre kesici uygulandı. Döviz, Türk lirası karşısında rekor seviyelere çıktı. Kapalıçarşı'da Euro 45, dolar 41 lirayı aşarken, gram altın 4 bin 221 lirayı gördü, daha sonra 3 bin 850 lira civarına indi.