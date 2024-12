Yeniçağ Gazetesi: Çarşı, pazardan yükselen feryat: Bittik tükendik!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine halk inanmıyor: Gerçek enflasyon sokakta

TÜİK’in açıkladığı yıllık yüzde 47,09 enflasyon verilerine vatandaş tepkili. Gün aşırı artan fiyatlar nedeniyle mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, yetkilileri çarşı-pazara çıkmaya davet ederek “Gerçek enflasyon sokakta. Fiyatlarbir yılda ikikatına çıktı” diye isyan ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı verisinde yıllık enflasyonu yüzde 47,09 oranında açıkladı. İzmir’de ANKA Haber Ajansı’na konuşan vatandaşlar, verilerin gerçeği yansıtmadığını ve gerçek enflasyonun sokakta olduğunu belirterek TÜİK rakamlarına tepki gösterdi.

Mevcut piyasada uygun fiyatlı hiçbir ürün kalmadığını ifade eden Erbay Kara, “Ben enflasyonu cebimdeki parayla ölçerim” diyerek şunları söyledi:

“Ucuz bir şey yok. Emekli maaşları yetmiyor zaten. Ben enflasyonu cebimdeki parayla ölçerim. Bir ay önce aldığımı bir ay sonra alamıyorum. Enflasyon yüzde 100’ün üzerinde. Onların söyledikleri yalan. Geçen yıl bu biberlere verdiğim parayla bir koli yumurta yanına da biber alıyordum. Şu anda yumurta 200 lira. Geçen hafta 160 liraya almıştım. Gelecek hafta daha da pahalı olacak. Ucuza bir şey yok.”

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamının sokaktaki gerçeği yansıtmadığını ifade eden emekli Sürmeli Taşdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Üç kilo patates, bir kilo soğan aldık. Hepsine 50 lira verdim. Geçen yıl bunları 25 liraya alıyorduk. Bana göre enflasyon yüzde 85 civarlarında. Yüzde 47 diye bir enflasyon yok. Enflasyon bizim alımımızı çok etkiledi. Geçen yıl yumurtayı 100 liraya alıyorduk, şimdi 160 lira. Geçen yıl peyniri 140 liraya alıyorduk, 200-250 lira oldu. Yetişemiyor insanlar. Aldığımız para 10-15 bin lira emekli maaşı. Oğlum da yardımcı olmasa geçimimizi sağlayamayacağız. Eskiden daha iyiydi her şey. Eskiden 50-100 liraya bir araba dolduruyorduk. Şimdi 2 bin liraya arabayı dolduramıyoruz.”

İktidarın ‘’itibardan tasarruf olmaz’’ sözlerini fiyatlar üzerinden eleştiren Cemile Yaşık, "Enflasyonun yüzde 100 olduğunu’’ ifade ederek, şöyle konuştu:

“Hiçbir şey almadım. Sebze, bir karnabahar, zeytin ve meyve aldım bin lira. Çanta dolmadı bin lira para gittik. Geçen yıl bu çanta 500 liraya dolduruyordum. Yumurtasından peynirine her şeyi alıyordum. Şu anda peynir yok, yumurta yok. Yemeklik hiçbir şey yok. Enflasyon çok fazla. Gerçekten bunaldık. Dul maaşı alıyorum ben 10 bin lira. Nasıl geçineyim 10 bin lirayla. Her şey zamlı. Hafta haftayı tutmuyor. Ürünler yüzde 100 zamlandı. Geçen sene arabayı 300 liraya dolduruyordum. Çok zor durumdayız. Bekar oğlum var. O da çalışıyor, zor geçiniyoruz. Çok zor. Bunaldık artık. Başımızdaki ya gitsin ya da bizi kurtarsın. Markete gidemiyorsun, pazara gidemiyorsun? Biz ne yapacağız. Hiç mi vicdan, merhamet yok. Biz tavuk, et, kıyma alamıyoruz. Artık delirmemek elde değil.’’

Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünün kalmadığını ifade eden Türkan Kirişçi de “‘Pazara çıktığın zaman 600-700 lirayı cebine koyacaksın. Bir kilo mandalina, yarın kilo, patates ve soğan aldım. 400 lira. Geçen yıl bu kadar tutmuyordu. Fiyatların artışı yüzde 100’e yaklaştı. Saltanattan tasarruf edilmez diyenlere ne söylenir? Biz de yiyeceklerimizden tasarruf ediyoruz. Ben 77 yaşındayım. Biz çok iyi günler gördük. Alım gücümüz vardı. Şimdi var. Ama alım gücü yok. 20 sene çalıştım 14 bin 700 lira maaş alıyorum’’ söyleriyle yaşadıklarına isyan etti.

Pazarda 30 yıldır tezgah açan İsmail Çimen, "Biz marul üretiyorduk bıraktık. İçinden çıkılmıyor işin. Hazır alıyorum. Alış fiyatımda değişiklik var yüksek. Geçen sene kilosunu 10 liraya alıyorduk 50 lira şimdi kilosu. Yüzde 400 kadar bir zam. Vatandaşın alım gücü yok’’ diyerek esnafın sorunlarından dert yandı.

TÜİK’in enflasyon oranı belirlemede sepete eklediği ürünlere değinen pazar esnafından Beytullah Karataş da "Mantarın kilosu şu an 120 lira. Geçen yıl 60 liraya satıyorduk. Enflasyon yüzde 47 değil de cepte hissedilen yüzde 100. Tornavida, cıvata… Onlar TÜİK’in verdiği pakete girmez. Halkın demirbaşları patates, soğan, ekmektir, ettir. Bunların torbaya girmesi lazım. Halkın evine girenler zaruri ihtiyaçlar. Onları baz almak daha doğru” ifadelerini kullandı.

Ürünlerdeki zamların TÜİK’İn enflasyon verilerinden fazla olduğunu belirten pazar esnafından Sedat B. ise gerçek enflasyonunu “Müşteri geçen sene 100 lirayla geliyordu. Şimdi bin liraya alışverişini tamamlayamıyor. Bizim aldığımız ürünler yüzde 47’den daha fazla zamlandı. Şu an bu kerevizi halden 40 liraya alıyoruz. Geçen yıl 3 liraydı” sözleriyle anlattı.

Pazarda yumurta satan esnaf Bilal Kurt ise 12 ay önceki aya göre fiyatlarda önemli değişim olduğuna dikkati çekerek, "Şu an iri boy yumurtalar 180 lira, normal ebatlılar 160 lira. Geçen yılla arasında 50-60 lira fark var. Enflasyon rakamları biz her türlü etkiliyor. Bende dört çocuk var. Bir bez alıyorum haftalık 3 bin lira. Enflasyon… Yüzde 47 sıkıntılı’’ diye konuştu.

