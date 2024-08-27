Yeniçağ Gazetesi bugün bu manşetle çıktı

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Yeniçağ Vatandaştan tepki: Yoksulluk diz boyu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Yokluk, yoksulluk bitti” açıklamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş, “Ne diyelim? Konuşsak tutuklanacağız. Buraya kadar boğulduk. Nerede yokluk ve yoksulluk geride kalmış? Bizler boğulduk, öldük. O öyle hayallerle yaşasın. Biz ne yaşadığımızı biliyoruz” tepkisini gösterdi. Başka bir Vatandaş ise tepkisini “Yoksulluk diz boyu” sözleriyle dile getirdi.

Ankaralı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır” açıklamasını değerlendirdi.

Torunuyla pazara gelen çift, “Torunla geldik istediğini alamıyorum. Bir fasulye aldık gidiyoruz. Torunum onu istiyor, bunu istiyor alamıyoruz. Halkın ne çektiğini görmüyorlar, onlar çok yukarıdalar. Halktan tamamen kopmuşlar” dedi.

Eşinin emekli olduğunu belirten Aysel Yılmaz, “Nerede geride kalmış? Hiçbir şey alamıyorum. Geçinemiyoruz. İşte yok, para da yok. Alım gücümüz yok. Pazara geliyoruz dolanıp gidiyoruz. Biz et alamıyoruz. Nereden alacağız eti? 700-800 lira... 12 bin 500 lira emekli maaşıyla nereden alacağız? Eti boşver tavuk bile alamıyoruz. Torunlara bir şey alamıyoruz” diye konuştu.

Başka bir Ankaralı kadın ise “Yoksulluğu daha ileride yaşayacağız. Şimdi beni de içeri alırlar, konuşmak istemiyorum” ifadesini kullandı. Fatma Bağışlayıcı adlı vatandaş da “Ya o kadar ucuz ki çık da bakalım. Her şey ateş pahası, nerede kalmış ucuzluk? Emekli öldü de ağlayanı yok. Öyle dolaşıyoruz, beş kuruş yok. Meyve pahalı, sebze pahalı... Ay da bir kilo kıyma alırsak öp de başının üstüne koy. Neredeymiş o kıyma? 400-500 lira... Alamıyoruz. Var olan yokun halinden anlar mı? Onlar için değişen bir şey yok. Bizler boğulduk, öldük. İktidar bilmiyor mu, görmüyor mu, hiç mi pazara çıkmıyor? Her şeyin farkında ama bir şey yapmıyor. Hayat bizler için bitti” şeklinde konuştu.

(ANKA)