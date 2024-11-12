Yeniçağ Gazetesi: Emekli bitkisel hayatta suni teneffüs yapılmalı

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EMEKLİ ENTÜBE EDİLDİ OKSİJENİ, SEYYANEN ZAM

TÜED Başkanı Ergün: "Emeklilerin dört ay içinde alım gücü TÜİK'e göre 1506 TL, ENAG'a göre 2 bin 734, İTO'ya göre 1770 TL eridi. Ocak ayına kadar emeklilere suni teneffüs yerine geçecek seyyanen zam yapılmalıdır."

Emekli maaşları ücretin beklenti enflasyonuna göre 2025'de artırılmasını öneren Merkez Bankası'na ekonomistlerden sonra Türkiye Emekliler Derneği de tepki gösterdi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "Emeklilerimizin 12 bin 500 TL olan aylıklarının alım gücü, geçen dört ay içinde TÜİK'e göre 1506 TL, ENAG'a göre 2 bin 734 TL ve İTO'ya göre de 1770 TL erime yaşamıştır. Enflasyon baskısı altında ezilen alım gücünün yeniden sağlanması için emekli aylıklarına ivedilikle ocak ayı beklenmeden suni teneffüs yerine geçecek bir seyyanen zam yapılması öncelikli talebimizdir" açıklamasını yaptı. TÜED Başkanı Kazım Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerinden yola çıkarak emekli aylıklarının eridiğini vurguladı.

"TÜİK'in ekim ayı TÜFE hesaplaması yine bizleri şaşırtmadı. İTO, temmuz ekim aralığında ücretliler geçinme endeksine göre yüzde 14,16 artış, ENAG ise yüzde 21,87 artış hesaplarken TÜİK bu dönem için yüzde 12,08 hesaplama yapmıştır" ifadelerini kullanan Ergün, şunları kaydetti:

"İşte tam da bu yüzden TÜİK, artık emeklilerin ve çalışanların güvenmediği bir kuruma dönüşmüştür. İşçi, menur ve emekliler olmak üzere yaklaşık 42 milyon insanımızın maaş zamları TÜİK rakamlarına göre belirlenmektedir ancak bu kesim ne yazık ki TÜİK'e olan güvenini tamamen kaybetmiştir. Emeklilerimizin 12 bin 500 TL olan aylıklarının alım gücü, geçen dört ay içinde TÜİK'e göre 1506 TL, ENAG'a göre 2 bin 734 TL ve İTO'ya göre de 1770 TL erime yaşamıştır. TÜİK'in, emeklinin zamlarını küçülten bir hesaplama yerine çarşı-pazarla ters düşmeyen bir hesaplama yapmasını ve ortalama fiyatları internet sitesinde yeniden yayınlamasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve parlamentomuzdan beklentimiz acil ve dengeli bir seyyanen zamdır."

TÜED'den bu açıklamalar yapılırken, DİSK-AR, "Kasım ayı Avrupa'da ve Türkiye'de Emeklilerin Durumu Araştırması"nı yayımladı. "Türkiye'de ortalama emekli aylığının merkez Avrupa ülkelerinin 6'da biri kadar" olduğunu ortaya konan DİSK-AR araştırmasında "Ortalama emekli aylığı İspanya'da bin 417, Fransa'da bin 485, Almanya'da bin 552, Italya'da bin 582, Belçika'da bin 717, Hollanda'da 2 bin 3 Euro. Türkiye'de ise en düşük emekli aylığı ortalamaya dönüşmüş ve 330 Euro düzeyinde kalmıştır. Emeklilerin bütçeden aldığı pay da sürekli gerilemektedir" bilgisine yer verildi.