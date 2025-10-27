Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

ENFLASYON CANAVARI MUTFAĞA YERLEŞTİ!

Halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan sepet esas alınarak yapılan hesaplamaya göre son 12 aylık ortalama fiyat artışı yüzde 60'a dayandı.

65 AYDIR DURDURULAMIYOR

Yüksek enflasyon sürecinin gıda fiyatlarıyla ücretliler, dar gelirliler ve yoksullara çıkardığı fatura giderek ağırlaşıyor. Aralıksız olarak 65 aydır artan gıda fiyatlarında son bir yıllık artış ise yüzde 57,1 oldu. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR'ın araştırmasına göre gıda fiyatlarındaki son 12 aylık ortalama bir önceki 12 ayın ortalamasına göre yüzde 57,3 oranında artış kaydetti.

100 TL'YE SEPET DOLUYORDU

GIDA fiyatları, Eylül 2021'den başlayarak Ekim 2025'e kadar yüzde bin 449 oranında arttı. Eylül 2021'de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için vatandaşlar bu yıl ocak ayında bin159 lira, şubat ayında bin 185 lira, martta bin 265 lira, nisanda bin 287 lira, mayısta bin 301 lira, haziranda bin 360 lira, temmuzda bin 369 lira, ağustosta bin 413, eylülde bin 494 lira, ekimde ise bin 549 lira ödediler.

SEBZE-MEYVE REKOR KIRDI

On iki aylık ortalama fiyat artışı ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüz-de 38,8, et-balık fiyatlarında 45,6, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatların-da yüzde 32,6 oldu. Yıllık ortalamalara göre yağ fiyatları yüzde 33,5, meyve fiyatlan yüzde 171,5, sebze fiyatları ise yüzde 117 oranında arttı. Bakliyat bir önceki 12 aylık döneme göre yüzde 21,7, diğer gıda fiyatları ise yüzde 33,7 oranında zamlandı.