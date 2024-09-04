Yeniçağ Gazetesi: Enflasyon düşerken alım gücü dibe vurdu

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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Fiyat artış hızı yavaşlıyor ama alım gücü eriyor

TÜİK’in ağustos ayı TÜFE oranını yüzde 2.47, yıllık enflasyonu ise yüzde 51.97 olarak açıkladı. ENAG’a göre ise ağustos ayı enflasyonu yüzde 3.47, 12 aylık artış ise TÜİK’in enflasyonunun yüzde 43 üzerinde yüzde 90.35 olarak açıklandı. Bakan Şimşek, son çeyrekte aylık enflasyonda düşüş eğilimi beklediklerini söyledi.

TÜİK enflasyonu, ağustos ayında yüzde 2,47 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 51,97. ENAG’ın enflasyonu ise ağustosta yüzde 3.47, 12 aylık artış ise yüzde 90.35 oldu. Her iki, kurumun verileri enflasyonun gerilediğini gösteriyor ama, iktisatçılar bu düşüşün, emekli, memur, işçi gibi ortadireğin alım gücünün düşmesinden kaynaklandığına dikkat çekiyorlar.

TÜİK, yıllık enflasyonun yüzde 51,97’a düştüğünü açıklarken, asgari ücretin de 8 ayda 5 bin 430 lira eridiğini ortaya koydu. Asgari ücretlinin elindeki aylık gelir reel olarak 11 bin 562 liraya indi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, “Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz.” dedi.

TÜİK’e göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde 1,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ağustosta aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,84 ile eğitim olarak hesaplandı. Eğitimde yıllık artış yüzde 120.8 oldu. Tüketici fiyatları bazında ağustosta en fazla fiyat artışı yüzde 43,20 ile üniversite eğitiminde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,54 ile taze meyvelerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay üniversite eğitimi fiyat artışını, yüzde 41,56 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 38,58 ile şans oyunları izledi. Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 27,64 ile şehir gazı ve doğalgaz, yüzde 17,9 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 11,43 ile çay ve diğer demlendiren içecek çeşitleri yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,54 ile taze meyvelerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 8,71 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 6,27 ile sebze, yüzde 5,61 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2,37 ile kuzu eti takip etti.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 2024 yılı ikinci çeyrek büyüme ve enflasyon rakamlarına ilişkin; “Şimşek’in programı tüketimi yavaşlatıyor belki ama aslında üretimi bitiriyor. Enflasyon yeterince hızlı düşmüyor. Uygulanan programın maliyeti her geçen gün katlanarak artıyor. Bundan sonraki günlerde daha çok iflaslar, işten çıkarmalar, konkordato davalarını konuşacağız” dedi.

Merve KIZILALP