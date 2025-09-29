Yeniçağ Gazetesi: Et fiyatları tırmanıyor vatandaş bakıp geçiyor

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Et fiyatları tırmanıyor vatandaş bakıp geçiyor

İktidar kurtuluş olarak ithalata 12 milyar dolar ödedi ancak soruna çare olmadı. Et ve Süt Kurumu’nda bile fiyatlar katlandı. Dar gelirliler için et ulaşılmaz hale gelirken, kasapların satışları yüzde 75 düştü.

Sofralarda yer almıyor

ET fiyatları aldı başını gitti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de “Yaklaşık dokuz ayda dana etinde 94 lira, kuzu etinde 65 liralık kesimhane fiyat artışı yaşandı. Kısa bir süre dana etindeki fiyat artışı engellenmiş olsa da 25 Eylül itibariyle dana eti geçen aya göre yüzde 2,8, kuzu eti ise yüzde 5,4 arttı. Bu artış son satış noktasına kadar zamlanarak etiketlere yansıyınca, vatandaşın sofrasına et girmesi iyiden iyiye zorlaştı. Millet evine et götüremiyor” ifadelerini kullandı.

Bonfile fiyatı bin 200 lira

ETve Süt Kurumu’nun eti olarak Ankara’da özel bir market reyonunda satılan Angus bonfile etinin kilosunun bin 200 TL’den etiketlendiğini belirten Gürer, “Niğde’de kasapta bonfile 800- 900 TL. Pirzola 650 TL, kıyma 650 TL, dana eti kemiksiz 700 TL. Şimdi ithal ürün Ankara’da bonfile bin 200 TL’den satılıyorsa bu nasıl olacak? Ülkemizde et fiyatları yükselmeye devam ederse vatandaş sofrasından tümden çekilecek, gramla ürün almak dahi zorlaşacak” dedi.

Lüks tüketim haline geldi

ETİN temel gıda olmasına rağmen emekli, sabit ve dar gelirli aileler için artık lüks tüketim haline geldiğine işaret eden Gürer, “12 milyar dolar ithalatla yabancı besici desteklendi, et onlardan alındı ama bir yararı olmadı. Et ve Süt Kurumu’nda bile et bir yılda yüzde 100 zamlandı. Yerli besici desteklenmeden kriz çözülemez” dedi. Kasap Cemal Çopur da "Satışlarımız geçen seneye göre yüzde 75 düştü. Vatandaşın alım gücü yok. Durum içler acısı” diye konuştu.

Et fiyatları tırmanıyor emekli bakıp geçiyor

CHP Milletvekili Gürer, Et ve Süt Kurumu’nun etinin özel market perakende satış fiyatına bir yılda %100’ü aşan zam geldiğini belirterek Et ve Süt Kurumu eti olarak Ankara’da özel bir market reyonunda satılan Angus bonfile etinin kilosu 1200 TL’den etiketlendiğini söyledi. Gürer “Et fiyatları yükseliş trendine girdi, dar gelirli ete ulaşamıyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, kırmızı et fiyatlarındaki yeniden artışa dikkat çekerek, emekli ve dar gelirli vatandaşın ete ulaşmasının her geçen gün zorlaştığını söyledi.

Gürer, Niğde’nin Bor İlçesi’nde kasap esnafıyla bir araya gelerek et fiyatlarındaki artışı ve besicilerin yaşadığı sorunları yerinde dinledi. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kesimhane fiyatlarının artışının raflara katlayarak ulaştığını ve ithal hayvan etinde de ciddi fiyat artışı olduğunu, son tüketiciye ulaşana kadar fiyatların hızla arttığına dikkat çekti.

Gürer, Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) verilerini hatırlatarak, Ankara 2 Ocak 2025 tarihinde kombina ve kesimhanelerden alınan haftalık fiyatlara göre dana yağsız etin 374 TL, kuzu yağsız etin ise 443 TL olduğunu belirtti. 25 Eylül 2025 tarihi itibarıyla dana yağsız etin 468 TL’ye, kuzu yağsız etin ise 508 TL’ye yükseldiğini vurguladı.

Gürer “Yaklaşık dokuz ayda dana etinde 94 lira, kuzu etinde 65 liralık kesimhane fiyatında artış yaşandı. Kısa bir süre dana etinde fiyatlarındaki artış engellenmiş olsa da 25 eylül itibariyle dana eti geçen aya göre %2,8, kuzu eti ise %5,4 arttı. Bu artış son satış noktasına kadar zamlanarak vatandaşa ulaşınca Vatandaşın sofrasına et girmesi iyiden iyiye zorlaştı” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Et ve Süt Kurumu eti olarak Ankara’da özel bir market reyonunda satılan Angus bonfile etinin kilosu 1200 TL’den etiketlendiğini söyledi. Gürer, yerli etin kesim fiyatları karşısında fiyat dengelemek için yurt dışından getirilen ithal hayvan etinin bazı bölümleri kilosu 1000 lirayı aşmasının vatandaşın eti rafta seyretmesine neden olduğunu belirtti.

2024 Nisan ayında 324 liradan satılan 1 kg kuşbaşı Et ve Süt Kurumu etinin özel bir markette satış fiyatı bugün ikiye katlamış durumda. %100 üzerinde bir fiyat artışı olduğunu ifade etti. Gürer “Dana kuşbaşı Et ve Süt Kurumundan alan özel Markette dana kuşbaşı kilosu 510 TL Dana kontrafile kilosu 900 TL, Dana bonfile kilosu 1200 TL’den satılıyor. Marketlere göre fiyatlarda bölüm bölüm satışa sunulan et fiyatları 1000 tl üzerinden satış gerçekleşiyor” dedi.

CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer, artan maliyetler ve yanlış politikalar nedeniyle hayvancılık sektörünün de zor günlerden geçtiğini ifade ederek, “Üreticiye yeterli destek sağlanmalı” dedi. Gürer, “Besici yem, veteriner giderleri, ahır masrafları, mazot, elektrik ve diğer girdiler altında eziliyor. Bu kısır döngü kırılmadığı sürece fiyatlar artmaya devam edecek. İthalat çözüm değil, yerli hayvancılığın geliştirilmesi şart” diye konuştu.

Kadir OK