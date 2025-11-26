Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Et ve sütte kıtlık kapıda!

İktidar hiçbir önlem almayınca, artan maliyetler besiciyi sürülerini tasfiye etmeye yöneltiyor. Tarım Bakanlığı, 'yerli hayvancılığa destek' propagandası yapıyor ama ithalatı artırıyor. ESK da ucuza alıp üreticiye yüksek fiyata satıyor.

YAPILAN İTHALAT İŞİ ÇÖZMÜYOR

Amerika Tarım Bakanlığı'nın (USDA) yayımladığı raporda Türkiye'nin bu yıl 450 bin baş sığır ve 70 bin ton kırmızı et ithalatı yapacağı ileri sürülürken, sığır varlığının 2026 sonuna kadar yüzde 4 oranında düşeceği belirtiliyor. Raporda, "Artan maliyetler çiftçileri sürülerini tasfiye etmeye yöneltiyor. Ülke, verimsiz üretim politikaları ve zayıf hayvan sağlığı ve çiftlik yönetimi nedeniyle sürü sayısının artırılmasına yardımcı olmayan erkek ve dişi besi sığırı ithalatına odaklanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı sürekli yerli üretimi vurgularken, canlı hayvan ithalatı ile açığı kapatmaya çalışıyor" denildi.

HAYVANLAR KESİME GÖNDERİLİYOR

Son birkaç yılda kesime gönderilen hayvan sayısındaki hızlı artışın normal olmadığı ve özellikle süt üretiminde kârlılık sorunları nedeniyle damızlık hayvanların kesime gönderildiği belirtilen raporda, "Sektöre göre, bu durum gelecekteki üretim kapasitesini tehdit ederek kırmızı et ve süt aranda kıtlıklara yol açıyor. Kıtlık büyüyerek devam edecek gibi görünüyor. Türk hükümeti, sadece Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) hayvanları yurt dışından getirterek dağıtmasına izin vermiştir. Üreticilere göre, ESK ithal besi sığırlarımı Türk üreticilere yüksek fiyatlarla satmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

ÜRETİM MALİYETLERİ KARŞILANAMIYOR

Raporda şunlara yer verildi: Hayvancılık yapan çiftçiler, yem, su, gübre, işçilik, elektrik, yakıt gibi girdi fiyatlarındaki artışlar nedeniyle ve artan üretim maliyetleriyle mücadele etmeye devam ediyor. Sektör temsilcileri, yem fiyatlarındaki artış oranının, çiğ süt üretim maliyetlerini aştığını vurguluyor. Bu durum, özellikle sübvansiyonlara büyük ölçüde bağımı olan yaşı çiftçiler ve küçük aile işletmeleri için bir tehdit oluşturuyor. Türkiye'deki kuraklık ve hükümetin yetersiz su yönetimi nedeniyle, Batı Anadolu'daki süt çiftçileri yem katkı maddesi olarak ithal soyaya yönelmektedir.