Yeniçağ Gazetesi: Fiyatlar katlanırken enflasyon düşer mi!

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Fiyatlar bir bir katlanırken TÜİK enflasyonu yine düştü!

Haziranda yıllık enflasyonu yüzde 71,60 açıklayan TÜİK, temmuzda bu onanın 61,78’e düştüğünü duyurdu. Aylık enflasyon yüzde 3,23 olurken ENAG'ın verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 5,91 arttı, yıllık enflasyon yüzde 100,88 olarak kayıtlara geçti.

Ekonomistlerin aylık yüzde 3,51 yıllık ise yüzde 62,23'e ineceği öngördüğü temmuz ayı enflasyon rakamların Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. TÜİK verilerine göre temmuzda aylık enflasyon yüzde 3,23 oldu. Haziran ayında aylık enflasyon yüzde 1,64 olarak kaydedilmişti.

Elektriğe, suya, ulaşıma, gıdaya gelen zamlar hayatı dayanılmaz hale getirirken yıllık enflasyonda ise yavaşlama ivmesinin devam ettiği görüldü ve yüzde 61,78 olarak gerçekleşti. Veriler çekirdek yıllık çekirdek göstergelerde de yavaşlamaya işaret etti.

Buna göre temmuzda yıllık çekirdek enflasyon yüzde 60,23 oldu. Haziran ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 71,41 düzeyindeydi.

Temmuz ayında elektrik faturalarına gelen yüzde 38'lik zam ile alkollü içecekler ve tütün tarafında yapılan ÖTV zamları enflasyonda da etki yarattı.

TÜİK’e göre, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 104,50 ile eğitim oldu. Temmuzda bir önceki aya göre en fazla artış gösteren seçilmiş temel başlık, yüzde 38 ile elektrik oldu. Alkollü içkiler yüzde 17,22'lik aylık zamla ikinci olurken, demiryolu ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 11,80 ile üçüncü sırada yer aldı.

Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise temmuzda aylık enflasyonu yüzde 5,91, yıllık enflasyonu yüzde 100,88 olarak hesapladı. Böylece ENAG ile TÜİK arasında yıllıkta yüzde 39,1 fark oluştu.

Öncü gösterge kabul edilen İstanbul Ticaret Odası (İTO) verileri de temmuz ayında enflasyonun artacağını gösteriyordu. İTO, aylık enflasyonu yüzde 4,21, yıllık enflasyonu yüzde 72,80 olarak duyurmuştu.

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuzda aylık enflasyonun “geçici etkilerden” kaynaklı arttığını savunarak, "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek” değerlendirmesi yaptı.

Kadir OK