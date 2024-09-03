Yeniçağ Gazetesi: Gıda fiyatları patlamasın ülke huzuru bozulmasın

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TZOB: Baskılama politikanızla gıda ederini patlatacaksınız

TZOB Başkanı Bayraktar Bakan Şimşek’i uyardı ve “Enflasyonu önlemek istiyorsanız kayıt dışı yollarla servetlerini katlayan lüks yaşantılarını çekinmeden sergileyen vergisini ödemeyen bu kesimleri servet beyanı getirmek suretiyle yakalayıp vergilendirin” dedi.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar hükümete uyarılarda bulundu. Bayraktar, “Enflasyonu önlemek istiyorsanız servet beyanıyla lüksü vergilendirin” derken, “Fiyat baskısıyla enflasyon önlenmez, önümüzdeki dönemde gıda enflasyonu patlar. Üretici kazanamıyor, tüketici pahalıya satın alıyor” dedi.

Edirne’nin Büyükdöllük köyünde ayçiçeği hasat töreni düzenlendi. Törene katılan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Edirne’deki üreticiler için “kuraklık” desteği istedi.

Edirne’de bu yıl kuraklıktan dolayı ciddi verim kaybı yaşayan çiftçiler, açıklanan ayçiçek fiyatına tepkilerini dile getirmek için traktörleriyle eylem yaptı. Törene traktörleriyle katılan çiftçiler, açıklanan ayçiçek ön alım fiyatına tepki gösterdi.

Traktörlerine Türk bayrakları asan çiftçiler, korna çalarak pankart açtı. Çitfçiler traktörleriyle konvoy oluşturdu. Çitfçiler tören alanında, ‘Tarıma ve çiftçiye sahip çık’, ‘Ayçiçeği kurudu, üretici zorda’, ‘Traktör icrada, çiftçi hapiste, hükümet nerede’ yazılı pankartlar açtı.

Bayraktar, yaptığı konuşmada, Trakya’da iki yıldır kuraklığın etkili olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenen Bayraktar, şöyle devam etti:

“Süt, et, meyve, sebze, hububat, ayçiçeği, çeltik, mısır, pamuk ve diğer ürünlerin fiyatlarını baskılayarak enflasyonu önleyemezsiniz. Böyle yaparsanız önümüzdeki dönem gıda fiyatlarını patlatırsınız. Tüketicilerimizi de bu ürünlere ulaşamaz hale getirirsiniz.

Yoksulluk içerisinde yaşayan çiftçilerimize fiyat vermeyerek ücretli kesime, memura, işçiye, emekliye yeterli zam yapmayarak enflasyonu düşürmeye çalışırsanız toplumda huzuru yok edersiniz. İnsanlarımızı daha fazla mutsuz edersiniz.

Enflasyonu önlemek istiyorsanız kayıt dışı yollarla servetlerini katlayan lüks yaşantılarını çekinmeden sergileyen vergisini ödemeyen bu kesimleri servet beyanı getirmek suretiyle yakalayıp vergilendirin.”

Bayraktar, konuşmasının ardından biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı. Programa CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ilçelerin oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Ayçiçeği üreticisinin bu yıl da beklediği yağışı alamadığını belirten Bayraktar, “Yaz aylarında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Haziran, son 53 yılın en sıcak haziran ayı oldu. Bu yıl artan sıcaklıklar çoğu üründe olduğu gibi ayçiçeğinde de verimde azalmaya sebep oldu” dedi.

Bayraktar, kuraklık nedeniyle üreticilerin ayçiçeğinde beklediği verimi alamadığını dile getirdi. Bazı verimi düşük arazilerin kuraklık nedeniyle ekilmeyerek nadasa bırakıldığını anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Edirne ilinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ortalama ayçiçeği verimi 200 kilogramdır ancak bu sene üreticiler dekardan ortalama 100, 150 kilogram alabilmektedir. Daha az verim alan üreticiler de vardır. Verimde yüzde 25 ila 50 oranında azalma olduğunu görüyoruz. Verim düşük olduğu için üreticinin ürününden sağlayacağı gelir de düşük olacaktır. Bölgede gelir kaybının telafisi için kuraklık desteği verilmesi önemlidir. Kuraklık desteğini hükümetimizden bekliyoruz.”

Üreticilerin neredeyse tüm bankalara borcunun olduğunu savunan Bayraktar, üreticilerin üretimden uzaklaşmaması için kuraklık desteği verilmesi gerektiğini söyledi.

ANKA