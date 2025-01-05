Yeniçağ Gazetesi: Halk sağlığı fahiş gıda fiyatına kurban edildi

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Gıdada sürekli artan fiyatlar yüzünden, halkın bütçesine daha uygun bulduğu karbonhidrat, yağ ve şeker ağırlıklı yiyeceklerle karnını doyurmaya çalışması beslenmeye bağlı sağlık sorunlarını çoğalttı.

ASGARİ BESLENME 24 BİN LİRA

Ekonomik krizin sağlık boyutunu Ankara Tabip Odası ortaya koydu. Tabip Odası, "DİSK-AR'ın TÜİK verilerinden yararlanarak yaptığı hesaplamaya göre emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 60'ı buldu. Bu gıda enflasyonunun yoksul kesime yansıması ise yüzde 77,4 olarak gerçekleşti" açıklaması yaptı. Gıda fiyatlarının bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Tabip Odası, "Sendikalarca yapılan kalori üzerinden yapılan hesaplamalara göre, dört kişilik bir ailenin asgari beslenme tutarı olan açlık sınırı 21 ile 24 bin TL arasında değişiyor" dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ YOK OLUYOR

Maddi olanaksızlıklar nedeniyle yetersiz ve dengesiz beslenmek zorunda kalan kişilerde yaşanabilecek sorunları Ankara Tabip Odası, şöyle sıraladı: Çabuk yorulma ve halsizlik, depresyon, çinko demir yetersizliğine bağlı saç dökülmesi, zayıflayan bağışıklık sistemi nedeniyle sık hastalanma, kabızlık ve ödem oluşumu, kalsiyum ve D vitamini eksikliğine bağlı diş çürümesi ya da kemik erimesi, demir ve folik asit eksikliğine bağı anemi gibi hastalıklar.

MAAŞLAR YETERLİ OLMUYOR

Ankara Tabip Odası, "Yüksek gıda fiyatları nedeniyle, halkımız karnını karbonhidrat, yüksek yağ, yüksek basit şe- ker ağırlıklı öğünlerle, bütçesine uygun doyurmaya yöneliyor. Sofralarda yeterli miktarda protein, taze sebze ve meyve yer almıyor. Bu nedenle obezite, hipertansiyon, diyabet, metabolik sendrom gibi obezitenin tetiklediği sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Önlemle ri Komisyonu raporuna göre ülkemizde her 3 kişiden 1'inde obezite görülüyor" ifadelerini kullandı.

FİYATLARDAKİ ARTIŞ ÜRKÜTÜCÜ BOYUTTA

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Genel Başkanı Fuat Engin, emekli ve memur maaşlarında TÜİK rakamlarının esas alındığını belirterek, bunun gerçek enflasyonu yansıtmadığını söyledi. TÜİK'in enflasyon rakamlarına karşı 5 zincir markette, 24 çeşit temel tüketim maddesindeki fiyat değişimlerini ortaya koyan Engin, "Fiyatlar ölçüsüz bir biçimde artıyor. Ortaya çıkan artışlar tüketicinin gelirinde yapılan artış karşısında ürkütücü bir tabloyu karşımıza çıkarmaktadır" ifadelerini kullandı.

Fuat Engin şunları söyledi: Kontrolden çıkan fiyat artışları yaşamın her alanına yansıyan zamların iğneden ipliğe tüm tüketim maddelerine yansıtılması tüketicinin yaşamını alt üst etmiştir. Yaşanmakta olan tüm bu olumsuzlukların özellikle konut kiralarına yansıtılmasıyla da önemli bir barınma sorunu devam etmekte olup bu durum tüketicilerin yaşamını oldukça zora sokmuştur. Bir de buna yeniden değerlenme zamları eklenmiştir. Böylece tüketici tükenmeye devam ediyor.