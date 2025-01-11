Yeniçağ Gazetesi: Hem çalışanların sayısı hem işsiz sayısı azalmış

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Geniş tanımlı işsizlik tırmanıyor: Yüzde 28.2

TÜİK’e göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişi oldu. İş bulma umudunu kaybederek evde oturmak zorunda kalanların sayısı katlanarak 11 milyon 436 bine fırladı.

TÜİK kasım ayında açıkladığı işsizlik rakamlarını da yıllardır emekli ve işçileri baskılanmış enflasyona ezdirmesine benzeterek, ekonomi ilmine aykırı ikinci bir mucizeye imza attı.

TÜİK’e göre işsizlik oranı kasım ayında 0.1 puan azalarak yüzde 8.6 azalırken, istihdam oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 49,6 oldu. Nüfus artışına rağmen, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti.

DİSK-AR da TÜİK rakamları üzerinden bir değerlendirmede bulundu. DİSK-AR, “2023 Kasım ayında yüzde 22,6 olan geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) oranı bir yılda 6 puan artarak 2024 Kasım ayında yüzde 28,2 oldu. Bir yıl önce 8 milyon 666 milyon olan geniş tanımlı işsiz sayısı 2,8 milyon artarak Kasım 2024’te 11 milyon 436 bin oldu. Dar tanımlı işsizlik verileri ile geniş tanımlı işsizlik verileri arasındaki fark açılıyor” açıklaması yaptı.

TÜİK’in Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,2, kadınlarda ise %20,7 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 28,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 32 milyon 748 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 49,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,1 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 252 bin kişi azalarak 35 milyon 820 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 36,7 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 42,9 saat olarak gerçekleşti.

Orhan ARABACILAR