Yeniçağ Gazetesi: İcra daireleri fabrika gibi çalışıyor

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Ekonomik kriz halkı vurdu borçlar çoğaldı icralar patladı

Artan enflasyon ve zam yağmuru karşısında ezilen vatandaşın borçları alarm seviyesine ulaştı. Tüketicilerin bankalara olan borçları yılbaşından bu yana yüzde 23,4 artarak 639 milyar lira oldu. İcra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 22 milyon 642 bine yükseldi.

YÜKSEK enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı geçim sıkıntısını derinleştirirken, ay sonunu getirmeye çalışan dar gelirlilerin bankalara olan borcu her geçen gün artıyor. Ekmeğini kredi kartıyla alan vatandaş, borcunu ödeyemeyince icrayla karşı karşıya kalırken, esnafından çiftçisine geniş bir kesim de karşılıksız çeklerle boğuşuyor.

Tüketicilerin bankalara olan borçlarının 2023 yılı sonuna göre yüzde 23,4 oranında artışla 639 milyar lira olduğunu kaydeden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu dönemde bireysel kredilerin bakiyesi 266 milyar lira kredi kartı borç bakiyesi ise 373 milyar lira artış kaydettiğini belirtti.

“Verilere göre yoksulluğun yaygınlaştığı ve sorunların her kesimi sargıladığını belirtip iktidardan sebeplenenler dışında iktidara oy verenler dahi dert yanıyor” diyen Gürer, bankalar ve finans kuruluşlarının tüketicilerden zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacaklarının ise son haftada da 1,7 milyar lira daha artarak 84,7 milyar liraya çıktığını ve bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında yıl başından bu yana 39,4 milyar liralık artış yaşandığına işaret etti.

Esnaf ve çiftçilerinde dert yandığını ve ekonomik sorunların borç ödemeyi güçlendirdiğini söyleyen Gürer, yılbaşından bu yana batık kredi kartı borçlarında yüzde 157,6, batık bireysel kredi borçlarında ise yüzde 50,6 oranında artış olduğunu ve vatandaşın borç ödemede faizinde etkisi ile zorlanmasının artığını belirtti.

Esnaf ve çiftçiler için çek ile ticaret döndüğünü ve süreçte karşılıksız çeklerde de artış olduğunu belirten CHP’li Gürer, “Çek ile ürün satan çiftçi kasım ayında çekin ödenip ödemeyeceği kaygısını taşıyor. Ürünü satmak yetmiyor. Sattığı ürün için aldığı çek iki üç aylık ve de tüccarda ekim yapıyorsa ürün para etmediğinde aldığı diğer ürününde çekini ödeyemez duruma düşüyor. O nedenle çeklerin ödenmemesi kaygısı çiftçiye de sarmış durumda” dedi.

Bankalara ibraz edildiğinde karşılıksız çıkan çek sayısı ve bu çeklerin tutarında tam bir patlama yaşandığına dikkat çeken Gürer, “Ticaret sektöründe borcunu ödeyememe eğiliminin önemli göstergelerinden biri olan karşılıksız çek sayısı bu yılın ocak temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80,5 oranında artarak 146 bin 334’e yükseldi. Karşılıksız kalan çeklerin parasal tutarı ise yüzde 247 oranında artarak 90 milyar lirayı buldu. Karşılıksız çeklerin parasal tutarı geçen yılın aynı dönemine göre 64 milyar lira arttı. Bu verilerde kaygı verici” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yoksulluğu bitirdik” dediği yerde icra dosyalarına dikkat çeken Gürer “UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 23 Ağustos itibariyle 22 milyon 642 bine yükseldi. Derdest dosya sayısı geçen yıla göre net olarak 877 bin adet arttı” belgesini paylaştı.

Celalettin DEMİRCİ