Yeniçağ Gazetesi: İktidar CHP’ye oy veren halktan intikam alıyor

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TEK AMAÇLARI VAR: CHP'Lİ BELEDİYEYİ BAŞARISIZ YAPMAK

CHP'li Zeybek, Erdoğan'ın 'silkeleyin' talimatı sonrası CHP'li 6 belediyeye haciz gelmesini "Mesele para değil. Meseleleri 'CHP'li belediyelerin toplumdaki yüksek kabulünü, nasıl algıyla aşağıya çekebiliriz?". Başarılı olamayacaklar" değerlendirmesini yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK borçlan nedeniyle CHP'li 6 beledi ye için haciz işlemi başlattı. Bakanlık, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi'nin şirketlerinin hesaplarına bloke koydu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, haciz kararı için "Cumhurbaşkanı'nın 'CHP'li belediyeleri silkeleyin' sözünün arkasından bunu kendisine bir talimat olarak gören Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, yapması gereken asıl işleri bırakarak 'CHP'li belediyelere ne yapabilirim? Nasıl bir yöntemle onların elini kolunu bağlayabilirim' arayışına girdi" dedi. Gökhan Zeybek "Bugünkü yüksek enflasyon ve kamunun aldığı borç faizlerinin çok yüksek olması, bu borcun çevrilmesi konusundaki en büyük olumsuzluklardan birini oluşturuyor. Aylık enflasyon rakamları yüzde 1'ler seviyesine gelsin de borçlar yönetilebilir ve çevrilebilir olsun. Yani ülkenin ekonomisinin bu kadar kötü yönetildiği bir dönemde bütün kurumlar gibi belediyelerin de iştiraklerinin de diğer kamu kurumlarının da ciddi borç sarmalı içinde olduğunu söylemek gerekir. Borçlu olan sadece belediyeler değil. Mesele gelir elde etmek, mesele gecikmiş borçları tahsil etmek değil. Mesele, 'CHP'li belediyelerin toplumdaki yüksek kabulünü, nasıl algıyla aşağıya çekebiliriz? Bunda başarılı olmaları mümkün değil. Çünkü biz ilk dokuz ayı ölçtük, bugün seçim olsa 412 belediyenin üzerine bir 400 belediye daha koyacak kadar güçlü olduğumuzu söylemek isterim." değerlendirmesini yaptı.

Yapılanı CHP'nin yerel seçimde birinci parti çıkması ve CHP'li belediye baş kanlarının başarılı çalışmaları olduğunu ekleyen Zeybek sözlerini "CHP'li belediyelerin ilk dokuz ayak karnesi çok yüksek geldi. Bugün seçim olsa CHP'nin yüzde 47'ler seviyesinde yerel yönetimlerde başarılı olacağını, kazanmış olduğumuz 412 belediyenin üzerine bir 400 tane daha belki belediye koyacağımız gerçeği ortada. AK Parti de bunu biliyor. Cumhurbaşkanı da bunun farkında. AKP'nin yönetici kadroları farkında. "CHP'li belediyeleri siyaseten iş göremez hale getirelim, yaptıkları bu sosyal belediyecilik, halkça ve kamucu, toplumcu yönetim anlayışına uygun kaynaklarını kısıtlayarak bunların başarısını engelleyelim' takdiri güdüyorlar." diye sürdürdü.

SGK borçlarının CHP'li belediyeleri korkutmadığını vurgulayan Zeybek, "100 milyarlık SGK borçlarından CHP olarak asla korkmuyoruz. Çünkü biz ülkenin yüz milyarlarca dolar dış borcunu, trilyonlarca liralık iç borcunu kapatmaya ve ülkeyi ekonomik anlamda refaha ulaştırmak için ülkenin yönetimine talibiz. CHP'li belediyelerin toplumsal desteği çok yüksek. Bir daha bu belediyeleri AK Parti'nin kazanma ihtimali yok. O nedenle bugün belediyeleri cezalandırmıyor, cezalandırdıkları milletin ta kendisi. Kendisine oy vermeyen seçmeni belediyelerin kaynaklarını keserek, gelirlerini azaltarak, onları ekonomik anlamda açmaza sürükleyerek yurttaşımızı cezalandırmak istiyorlar. Millet de bunun farkında. Kamuya ait olan okulları, camileri tesisleri, sağlık testlerini, spor alanlarını belli bir bedel karşılığında irat kaydediyorsunuz. Bunun karşılığında belediyenin ilgili şirketlerinin borçlarını siliyorsunuz. Bunu kendi belediyenizde yıllarca yapıyorsunuz. Ama bütün belediyeler, özellikle büyükşehir belediyeleri ve merkezdeki belediyeler CHP'ye geçincede 'Ben nerede yanlış yaptım' diyerek kendince bir çıkış yol arıyorsunuz. Bunu milletimiz yutmaz. Yani bu kadar küçük oyunları yutmaz" ifadelerini kullandı.

CHP'li Zeybek, şöyle devam etti: "ABB'nin altı şirketi, Adana, Mersin, IBB bir de Şişli Belediyesi var. SGK'nın yaklaşık 4 trilyon liraya yakın sigorta prim geliri var. Bunun içinde belediyelerin borcunun toplamı 96 milyar TL, yani yüzde 2 buçuklar civarında. Bunun üzerinde niçin durulduğunu anlamakta zorluk çekiyorum. SGK, emekli maaşlarını ödemekte ve çalışanlarının ücretlerini ödemekte prim alacaklarını gerekçe gösteriyorsa buradan diğer alamadığı alacakların üzerine gitmesi gerekir. 1 trilyon liraya yakın tahsil edilmemiş alacağın içinde belediyelerin payı 100 milyar liraysa, 900 milyar lira nerede? Niçin onların üzerine gitmiyorsunuz? Hangi kamu kurumları var bunun içinde. Hangi özel şirketler var? İsmini açıklamaktan çekindiğiniz şirketler kimdir? Neden onları koruyorsunuz?"

SGK'ya çok ciddi borcu olan AKP'li belediyeleri de hatırlatan CHP'li Zeybek "Bırakın hesaplarına haciz koymayı, onlara yatırım teşvikleri vererek, Çevre Bakanlığı üzerinden birtakım çevreyle ilgili fonları doğrudan onlara aktararak, araç gereç destekleri vererek bir de destek veriyorsunuz. ABB her ay 250 milyon lira SGK'ya geçmiş dönem borçlarını öderken borcun faizi 280 milyon lira. Yani böyle bir yöntemle, böyle bir ekonomik anlayışla, ekonominin bu biçimiyle beceriksizlerin elinde olduğu dönemde; hangi belediye bu borçlarını azaltabilir ya da ödeyerek sıfıra çıkarabilir?"