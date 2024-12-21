Yeniçağ Gazetesi: İktidar tarım nasıl bitirilir dersi veriyor

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İktidar tarım nasıl bitirilir dersi veriyor

CHP’li Gürer, ithalatçı bir anlayışla ülkenin tarımının yönetildiğini belirterek “Kuru fasulye, mercimek, ayçiçeği, pirinç, mısır, soya, arpa, buğdayda dışa bağımlıyız, bu ürünleri ithal ediyoruz” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda uygulanan yanlış politikalarla ülkenin ithalatçı konumuna düşürüldüğünü, çiftçinin borca sokularak, havlu atmak zorunda bırakıldığını söyledi.

Gürer, “Sümerler’in güzel bir atasözü var: ‘Gümüşü ve altını olanlar, öküzü, koyunu ve arpası olanların kapısında bekler’ diyor.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman, Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin bankalara kredi borcunun 784 milyar lira; olduğunu belirterek “Borcu olmayan çiftçi yok. Peki, 2025 yılı bütçesinde millî gelirin yüzde 1’i olan 615 milyar liranın kanuna göre çiftçiye verilmesi gerekirken ayrılan destek de 135 milyar lira. Yani siyasi iktidarın tarıma bakışı, çiftçinin ve besicinin içinde bulunduğu durumu dikkate almıyor; ithalatçı bir anlayışla ülkenin tarımını yönetiyor” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bakınız, değerli arkadaşlar buraya gelen arkadaşınız diyor ki: 'Türkiye tarımda net ihracatçı.' Güzel; narenciye, fındık, kayısı, kuru üzüm, domatesi ihraç ediyoruz ama bakın, neleri -bunlar bakanlığın kendi sitesindeki bilgiler- ithal ediyoruz: Kırmızı mercimek; üretimimiz 424 bin ton, ithalat 869 bin ton, 496 bin ton da ihraç ediyoruz; kendi kendine yeterlilik yüzde 85.

Bunun tohumunu Kanada’ya biz verdik, şimdi, Kanada’dan, Kazakistan’dan, Rusya’dan, Avustralya’dan kırmızı mercimek alıyoruz. Kuru fasulye... Yani “Kuru fasulye ithal edilir mi?” diye düşünebilirsiniz, -Bakanlığın resmî sitesi üretim 240 bin ton, ithalat 126 bin ton, kendi kendine yeterlilik yüzde 91,4.

İthalat yaptığımız ülkeler Mısır, Arjantin, Kanada, Kırgızistan. Yine Bakanlığın verisinde çeltik üretimi 9 bin ton, ithalat 772 bin ton, kendi kendine yeterlilik yüzde 74,3. Pirinçte de dışa bağımlıyız, çeltikte de. Bulgaristan’dan, İtalya’dan çeltik, Çin’den, Vietnam’dan, Hindistan’dan da pirinç ithal ediyoruz.

Bir başka ürün ayçiçeği. Ayçiçeğinde üretim 2 milyon 200 bin ton, ithalat 5 milyon 830 bin ton, kendi kendine yeterlilik yüzde 51,3. Dünyada ayçiçeği ithalatında 2’nci sıradayız, bitkisel ham yağında da ürettiğimiz kadar ithal ediyoruz. Buğday üretimimiz 22 milyon tona çıkmasına rağmen ithalat 12 milyon ton. Bunun bir bölümü DİR kapsamında un ve makarna olarak da ihraç ediliyor ama biz diyoruz ki niye bunu kendi çiftçimiz üretmiyor, niye 3,5 milyon hektar tahıl üretim alanımız ortadan kalktı?

Rusya’dan, Ukrayna’dan, Moldova’dan geliyor, burada kendi kendine yeterlilik yüzde 96. Yani Anadolu coğrafyasında buğdayın yüzde 96’sını üretir hâle gelmişiz, diğeri ithalat. Bunlar Bakanlığın verileri. mısırın üretimi 9 milyon tondu, geçen yıl uygulanan politikayla bu yıl o da düştü, ithalat 2 milyon ton, kendi kendine yeterlilik yüzde 85.

Yine, Bakanlığın verisi, soya, üretim 138 bin ton, ithalat 2 milyon 888 bin ton, kendi kendine yeterlilik yüzde 5,2. Değerli arkadaşlar, pamuk, beyaz altın; Çukurova’da, Ege’de pamuk çok önemli bir değerdi, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin uyguladığı yanlış tarım politikalarıyla şu anda bir 1 milyon 18 bin ton üretiyoruz, 912 bin ton da ithal ediyoruz Amerika’dan, Brezilya’dan, Yunanistan’dan, Azerbaycan’dan.”

Serap Yaman