Yeniçağ Gazetesi: İşçinin cebindeki para böyle buharlaştırıldı!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İŞÇİNİN CEBİNDEKİ PARA BÖYLE BUHARLAŞTIRILDI!

Ocak-Ağustos döneminde çalışanların ülke genelinde aldığı toplam maaşın enflasyon ve vergi nedeniyle 1 trilyon 155 milyar TL'lik kısmının gelir kaybı haline geldiği ortaya çıktı.

ÇALIŞANIN GELİR KAYBINDA ARTIŞ

DİSK Araştırma Merkezi-DİSK-AR yayınladığı Ücret Kayıpları İzleme Raporu'na göre asgari ücretli bir işçi Ağustos 2025 itibariyle 4 bin 753 TL gelirini enflasyon nedeniyle kaybetti. Vergi ve enflasyon her bir işçinin 8 ayda toplam 69 bin TL parasını buharlaştırdı. Araştırma, alınan ücretin enflasyon karşısında alım gücündeki azalma ile elde edilen ücretin vergi ve kesintiler nedeniyle azalması dikkate alınarak, işçinin uğradığı gelir kaybını hesaplıyor.

ÜCRETE ARA ZAM YAPILMAYINCA...

BUNA göre, DİSK-AR, Ocak ayından Ağustos ayı sonuna kadar geçen 8 aylık sürede ortalama işçi ücretlerinde enflasyon ve vergi kesintilerden kaynaklı toplam kayıp, 1 trilyon 155 milyar TL oldu. Bunun 627.3 milyar TL'si enflasyon, 528 milyar TL'si de vergi ve kesintiler nedeniyle oluştu. Asgari ücrete Temmuz ayında artış yapılmaması nedeniyle çalışanların ücretlerindeki kaybın daha da yükseldiğine dikkat çekilen DİSK-AR Raporu'nda şu yorum yapıldı:

ENFLASYON VE VERGİLER MAAŞI ERİTTİ

Sadece sigortalı işçilerin aylık enflasyon kaybı Ağustos 2025'te toplam (tüm işçiler için) 120,3 milyar TL'ye ulaşırken enflasyon ve vergi kaynaklı toplam erime 196,8 milyar TL oldu. Artan gelir vergisi yükü ve enflasyonun 17 milyon işçinin ücretlerinde yarattığı 8 aylık kayıp en az 1 trilyon 155 milyar TL'ye ulaştı. İşçinin vergi yüküne, dolaylı vergiler (tüketim vergileri) dahil değildir. Tüketimden alınan vergiler alım gücünü eriten ve enflasyonu artıran bir diğer faktördür.