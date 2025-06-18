Yeniçağ Gazetesi: İsrail’in dokunulmazlığı füzelerle yerle bir oldu

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İSRAİL’İN DOKUNULMAZLIĞI FÜZELERLE YERLE BİR OLDU

Demir Kubbe etkisiz hale geldi, enerji hatları ve MOSSAD üssü vuruldu, İsrail'in 'güçlü ülke' imajı çöktü. Son görüntüler İsrail'in bombardımanlarıyla mahvettiği Gazze'yi andırdı.

SUİKAST TEHDİDİ

İsrail, tüm ateşkes çağrılarına rağmen İran’a saldırılarını sürdürürken, İran da misillemelerde bulundu. Savaşın 5'inci gününde İsrail jetleri başta Tahran ve Tebriz olmak üzere birçok kenti vurdu. Bombardımanlarda bazı binaların yıkıldığı ve onlarca can kaybı olduğu duyuruldu. İsrail, yeni Genel Kurmay Başkanı Ali Şadmani'nin de öldürdüğünü öne sürdü. İranlı liderlere de suikast düzenleyeceklerini belirten Israil Savunma Bakanı İsrail Katz, Ayetullah Hamaney'i tehdit etti.

ÜS HEDEF ALINDI

İran ise füze ve İHA'larla Demir Kubbe'yi delik deşik ederek, İsrail' in dokunulmazlık imajını yerle bir etti. Özellikle Hayfa ve Tel Aviv'de stratejik konunda enerji hatları ve santraller vuruldu. Onlarca bina çöktü. MOSSAD karargahının bulunduğu Giliot üssü de vurulan yerler arasında yer aldı. Üssün yanarken görüntüleri paylaşıldı. Tel-Aviv'de bazı konutların vurulduğu kameralara yansırken, Iran füzelerinin Israil'deki bir otobüs garını vurduğu da görüldü.

TRUMP ŞAŞKIN

Bu gelişmeler yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump, çatışmalar nedeniyle Kanada'daki G7 zirvesi ziyaretini yarıda kesti. Trump'ın gün içinde açıkla malan da tutarsızlıklarla doluydu. "Tahran'ı terk edin" çağrısı yapan Başkan Trump, bir sonraki konuşmasında "Ateşkes için umutluyum" dedi, birkaç saat sonra da İran ile "ateşkes aradığını söylemediğini" ifade etti. ABD'li iki Senatör de Trump'ın savaş yetkilerini sınırlamak için tasarı sundu.

21 ÜLKEDEN KINAMA

Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan'ın da bulunduğu 21 ülke, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarını kınayan ortak bildiri yayımladı. İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırılarının, "komşuluk ilkeleri, egemenliğe saygı ve toprak bütünlüğü gibi uluslararası normlara aykırı olduğunu belirtti. Ortak açıklamada, mevcut tırmanmanın bölgesel güvenlik ve istikrar için ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısı da yer aldı.