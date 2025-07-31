Yeniçağ Gazetesi: İşsizler ordusu art arda gelen iflaslarla büyüdü

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İŞSİZLER ORDUSU ART ARDA GELEN İFLASLARLA BÜYÜDÜ

Ekonomik kriz nedeniyle iflas ve konkordatolardaki artış işsizliği patlattı. Dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 47 bin kişiye, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 13 milyon 383 bine yükseldi

DAR TANIMLISI YÜZDE 16,2

Ekonomideki kriz ve şirketlerin finansmana erişimindeki zorluktan dolayı iflaslar ve konkordato geçen yılın ilk 6 ayına göre iki katına çıkınca, sonuçları piyasaya işsizlik olarak yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "İşgücü İstatistikleri"ne göre, mevsim etkisinden arındırılmış dar işsizlik oranı 0,2 oranında artarak yüzde 8,6 oldu. Buna göre, haziran ayında bir önceki aya göre işsiz sayısı 52 bin kişi artarak 3 milyon 47 bin kişiye ulaştı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oran olarak ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 16,2 oldu.

İSTİHDAMDA DÜŞÜŞ

İstihdam edilenlerin sayısı da bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 32 milyon 452 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 48,9 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yani geniş tanımlı işsizlik de yüzde 32,9’a yükseldi. TÜİK, bu tanıma göre işsiz sayısını açıklamadı. Bu sayıyı da DİSK-AR verdi. DİSK-AR, “Geniş tanımlı işsizlik ile dar tanımlı işsizlik arasında uçurum artıyor” açılıyor diyerek, geniş tanımlı işsiz sayısının son bir yılda 1,6 milyon kişi artarak,13 milyon 383 bine çıktığını bildirdi.