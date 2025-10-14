Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

KATLİAM NETANYAHU’NUN YANINA KAR KALACAK!

Kadın, çocuk demeden on binlerce Filistinlinin katliam emrini veren, evlerini başlarına yıktıran, açlıktan ölümlere yol açan Netanyahu’nun ‘ateşkes’ anlaşmasıyla bütün yaptıklarından sıyrılacağı belirtiliyor

KARŞILIKLI ESİR TAKASI YAPILDI

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana 67 bin 682 Filistinliyi öldürüp, yüz binlercesini yaralayıp evlerini yerle bir ettikten sonra ateşkeste anlaşma yapıldı. Bu çerçevede, Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 kişiyi Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetlerine teslim ederek, sağ tüm İsrailli esirleri serbest bıraktı, ölen askerlerin cesetlerini de teslim etti. Bunun ardından İsrail de aralarında "müebbet hapse" mahkûm edilenlerin de bulunduğu bin 968 Filistinli esiri serbest bıraktı.

ERDOĞAN’IN UÇAĞI PİSTİ PAS GEÇTİ

Uluslararası ajanslar, yapılan ateşkesin Netanyahu’nun yargılanmasının önünü keseceğine yönelik haberler geçerken, ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin öncülüğünde 22 ülke lideri Mısır'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Şarm El Şeyh'e inmek üzereyken pisti pas geçti. Uçak, 19 dakika sonra iniş yaptı. Bu kararın Netanyahu'nun toplantıya katılma kararıyla ilgili olduğu, Netanyahu'nun zirveye katılmayacağının açıklanmasının ardından uçağın indiği öne sürüldü.

KNESSET'TE “FİLİSTİN'İ TANIYIN" PANKARTI

ABD Başkanı Trump, konuşma yapmak üzere İsrail meclisi Knesset'te ağırlandı. Trump, konuşurken sol kanattan Hadaş partisi milletvekilleri Ofer Cassif ve Ayman Odeh, slogan atarak, "Filistin'i tanıyın" pankartı açtı. Trump'a da "terörist" diye de bağıran milletvekilleri yaka paça dışarı çıkarıldı. Netanyahu’ya övgüler yağdıran Trump ise "Bu, yeni bir Orta Doğu'nun tarihi şafağı. İsrail ve dünya için inanılmaz bir zafer. İsrail, silahlı kuvvetlerle kazanılabilecek her şeyi kazandı" dedi.