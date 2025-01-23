Yeniçağ Gazetesi: Koltuklarınızı bırakın vicdanları rahatlatın

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Akıl almaz ihmaller zinciriyle yürekleri dağlayan faciaya dönüşen Bolu'daki otel yangınının ardından istifası beklenen yetkililer, sorumluluklarını başkalarına atarak işin içinden sıyrılma yolunu seçti.

HİÇBİR ŞEY DÜZGÜN DEĞİL

Tüm ülkede sadece otelde kalan 76 kişi can verirken, 85 milyon gözyaşlarına boğuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bölgede sağlık tesisinin olmaması, itfaiyenin bulunmaması, havadan yangına müdahale için herhangi bir çalışma yapılmaması, otele yönelik denetimlerin eksik yapılması gibi ardı ardına skandallara bir de cenazelerin bir gıda firmasına ait üzerindeki kızarmış piliç görselinin olduğu TIR'la taşınması eklendi. Bu kadar can kaybına, bu kadar skandala rağmen, demokratik ülkelerde olduğu gibi 'sorumluluğu üzerine alarak' istifa eden bir kişi bile olmadı.

BİRİNİN BAŞI ÖNE EĞİLSİN

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır" dedi. Bakanlar da Kartalkaya'da açıklamalar yaptı, faciayla ilgili üzüntülerini dile getirdiler ancak bu sorumlulukta payları olduğuna yönelik tartışmalara değinmemeye özen gösterdiler. İktidara yakın Yeni Şafak Gazetesi'nden bile istifa sesleri yükseldi. Köşe yazarı Aydın Ünal, "Turizm Bakanı derhal istifa etmeli ya da görevden alınmalı ki biraz olsun vicdanımız soğusun. Artık bir faciadan sonra da bir yetkilinin başa öne eğilsin be kardeşim" dedi.

DERHAL İSTİFA ETMELİLER

İstifa çağrısı yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Kültür ve Turizm Bakanı kendi şirketini de ilgilendiren Ege sahillerinin rant alanlarına ayırdığı mesaiyi turizm altyapısının rehabilitasyonuna ayırsaydı bu acılar yaşanmayabilirdi" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ise "Mevzuat eksikliklerinin giderilmesinden ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesinden sorumlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, işlenen cinayetin sorumluluğunu almalı ve derhal görevinden istifa etmelidir" ifadelerini kullandı.

“BEDELİNİ ÖDESİNLER”

Yangında kızı Feray ve torunu Oya Kanpolat'ı kaybeden Sema Şahin, "Bu işin peşini bırakmayacağım, suçlu olanlar cezasını çeksinler. Taptaze filizlerim ölmemeliydi. Çocuklarımız uyku da vefat etti, bu acıyı yaşadıysam herkes bunun bedelini ödesin" diye feryat etti. Faciada hayatını kaybeden Esra Nazik'in yakını Erhan Yıldız da "Yangından haberleri olduğunda birkaç yeri aramış Esra kızımız, 'Yanıyoruz, yardıma gelmiyorsunuz. gibi konuşmuş" diye konuştu.

HER ŞEYİ EKSİKMİŞ

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 1 ay önce kendi yetkilerinde olmamasına ragmen talep üzerine otelde inceleme yaparak, söndürme gereçleri talimatlarının, algılama sistemlerinin, yangın alarm, duman havalandırma ve tahliyenin yetersiz olduğunu belirlemiş. Bunun üzerine otel, denetim talebini geri çekmiş. Bu gelişmeler yaşanırken, soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekil Kenan Coşkun gözaltına alındı.