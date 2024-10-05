Yeniçağ Gazetesi: Küçük yatırımcıyı dibe vurdular

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BORSADAKİ BÜYÜK ÇÖKÜŞ KÜÇÜK YATIRIMCIYI VURDU

Avrupa ve ABD borsalarında hafif dalgalanma yaşanırken, Türkiye'de BIST 100 2.5 aydır hızlı düşüşe geçti. Dönen manipülasyona yabancı olan küçük yatırımcı ise, elindeki kağıtlarla avlanarak büyük zarara uğradı.

Avrupa, ABD, Uzakdoğu borsalarında dalgalanmalar görülürken BIST 100'deki 2.5 aylık hızlı düşüş, herkesin dikkatini çekmeye başladı. Dönen manipülasyondan habersiz olan küçük yatırımcı ise elindeki kağıtlarla tuzağa düştü ve büyük zarara uğradı.

Borsa İstanbul tarihi zirvesi olan 11 bin 245 puan seviyesinden 8860 puana kadar geriledi. Yüzde 20 oranında kayıp yaşayan BIST te hisse bazlı bakıldığında yatırımcıların kayıpları daha da derinleşti. Yatırımcıların borsadan zararlarını çıkarması için yüzde 20'lik zararın silinip üstüne de hızla yükselmesi gerekiyor ki 2.5 aylık kayıp hızla ortadan kalksın. Bir de buna, zararda olan şirketlerin halka arzına onay verilmesi gelince küçük yatırımcı büyük kayıplar yaşadı. Halka arzda vatandaştan alınan paralar şirketin zararları için kullanıldı. Bir anda taban olan hisseler arz fiyatlarının çok altına düştü. Bir de yaşanan spekülasyonlar, hisselerde oynaklığa neden oldu. Bu da yatırımcıyı batırdı. Bir de aracı kurumların kazandığı büyük paralar ve yasak olanları yapmaları var.

SPK'nın son bültenine göre 24 gerçek kişiye ve 54 tüzel kişiye yaklaşık 222.6 milyon TL idari para cezası verildi. Kurul, pay piyasalarında açığa satış işlemi yasağına ve depo şartı tedbirine aykırı işlem gerçekleştirilmesine aracılık nedeniyle çok sayıda aracı kuruma ceza kesti. Bunlar aralarında Bank Of America'nın, Türkiye'deki bankaların da olduğu çok büyük aracı kurumlar. Bu yolla milyarlarca lira kazanan bu kurumlara sadece 1 milyon lira ile 5 milyon lira arasında cezalar verildi.

SPK, 50 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi. Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 50 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

DP Milletvekili Cemal Enginyurt borsada küçük yatırımcının zarara uğratılmasına tepki gösterdi. Enginyurt, "Erdoğan'a sesleniyorum, Mehmet Şimşek sana so- ruyorum: Enflasyon düşüyor, ekonomi iyiye gidiyorsa, Borsa Istanbul neden düşüyor. Birileri hisse senedi toplasın, küçük yatırımcı batsın diye oyun mu kuruldu?" dedi. Enginyurt, "Helal parasıyla, helal kazanmak isteyen, alavere dalavere bilmeyen, devletine bağlı, milletine sadık, çocuğunun geleceği, ailesinin geçimi için savaşan küçük yatırımcı soyuluyor. Bunları soyanlara yazıklar olsun" açıklaması yaptı.

AKP eski milletvekili Şamil Tayyar ise "Sayın Mehmet Şimşek, lütfen şu borsaya bir el atın. Küçük yatırımcıya sıfır faizli halk kredisi kaynağı' olarak gören spekülatörlerin tezgahını bozun" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da şunları söyledi:

"Borsaya yatırım yapan 8 milyon civarında vatandaşımızın hemen hemen hepsi büyük zararda. Sadece son 3 ayda pay senedi değeri 14 trilyon TL'den 13 trilyon TL'ye geriledi. 1 trilyon liralık kayıp oluştu. Ucuza hisse toplayıp satan tahtacılar ve bazı portföy yönetim şirketleri on milyarlarca lirayı ceplerine attı. SPK'nin asli görevi borsa yatırımcısını korumak, onların soyulmasına engel olmaktır. Vatandaş, 3 kuruş birikimi, enflasyon karşısında erimesin diye AKP'ye güvenip borsaya girdi. Sonuçta tahtacıların ve bazı portföy şirketlerinin kölesi oldu. Her şey kayıtlar altında, gün gelince bunların tek tek hesabını soracağız."

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİLER

İŞBARA: Ülkenin ekonomik bağımsızlığı Borsa üzerinden ele geçirilmiştir halkın iradesi ele geçirilmiştir.

Ferah OL: Bazıların açığa satış yapabildiği piyasada Türk borsasına güveni kalan oldu mu? % 80 aşağı verilen hisseller var BIST'e hisse dahile edip %50 aşağıya vermek nedir? Madem ederi değildi neden çıkardınız hisseleri?

BLACKWHITE: Endeks yeşiller içinde hisseler kırmızı soygun var!

Hüseyin KURT: Alavere dalavere ile dolu Borsa İstanbul.

DNC BORSA: Bitsin bu işkence.

BORSACIPEP: Bana da garip şeyler oluyor.

PACCBET: Küçük orta yatırımcı bitirildi; borsa %100 yapsa zararlar çıkmaz. Bu borsa tamamen kumarhane, teknik taktik temel hikaye, belli grupların elinde oyuncak olmuş, manipule ediliyor.

ELİTADAM: Borsada millet batmış yetmedi mi? Shortçular fena para kazandılar Zaten hep ülkede ya insan der Trading yaptığı iddia edilenler kazanıyor ya da aniden harekete geçen shortçular.

ERDAL REİSOĞLU: Hani yüzde 5-10 zararın olur kol keser atarsın ama en iyi ihtimalle yüzde 30-40 zarardasın. Daha nasıl çıkıp gideceksin o kapı çoktan kapandı. Ya maliyet düşüreceksin ya da efendi gibi sessizce bekleyeceksin.