Yeniçağ Gazetesi: Maaş artışları yumurta zammına yetişemeyecek!

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DAR GELİRLİYE YUMURTA BİLE LÜKS OLDU

İktidar, TÜİK'in rakamlarıyla asgari ücret ve emekliye düşük zam hesabı yaparken, CHP'li Gürer, üretici ile perakendeci arasındaki fiyat farklarına dikkat çekti. "Her gün raftaki ürüne zam geliyor" diyen Gürer, yumurtanın kolisinin 1 yılda 69 liradan 140 liraya çıktığını belirtti.

İktidarın ekonomi politikalarıyla günden güne hayat pahalılığı artarken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eliyle her şey güllük gülistanlık olarak gösterilerek, enflasyon rakamları aşağı çekiliyor. Ancak, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmelerinde açıkladığı üretici ile perakendeci arasındaki büyük fiyat farkları ülke gerçeklerini gözler önüne serdi.

Her gün raflardaki ürünlere zam geldiğini vurgulayan Gürer, "Tüccar tarlada kuru fasulye 30 liradan aldı ama bir markette şeker fasulyenin kilosu 402 liradan satılıyor. Yer fıstığı tarlada 30 liradan satıldı, üç harfli markette Mısır'dan ithal edilen kabuklu yer fıstığı 74,5 liradan satılıyor. Aksaray'da çerezlik ayçiçeğini tüccar ortalama 25 liradan aldı çiftçiden, Tarım Kredi Markette dökmesi 99 liradan satılıyor. Süt inekçiliği yapan, sütü 12 liradan satıyor, rafta süt 40 liradan satılıyor" bilgisini paylaştı.

"30 adet yumurtanın kolisi, 2024 yılı itibarıyla marketlerde 139 lira 50 kuruşa çıktı. Geçen yıl bu fiyat 69 lira 50 kuruştu" diyen Gürer, şöyle devam etti:

"İki kat artan fiyatlarla halk yumurtaya dahi almakta zorlanıyor. 4 kişilik bir aile sabah kahvaltısında 4 adet yumurta tüketse, günlük yalnızca yumurta gideri 20 TL civarında olacaktır. Türk tarımına destek verileceğine Buğday, mercimek, arpa, fasulye, mısır, soya, ceviz, badem, patates, soğan, nohut, ham ayçiçek yağı, çerezlik ayçiçeği, ayçiçek tohumu, yer fıstığı, aspir, canlı hayvan, et, gübre, yem, bardo sakatati, GDO'lu yem, şeker, pirinç, çeltik, kanola yağı, palm, süt tozu ithalatı zirveye taşandı, fiyatlar katlandı.

Yurt dışından ithal edilen angus cinsi hayvanların gemilerden indirilmeden önce üzerlerine Sıvı dışkı sıkılarak hayvan ağırlıklarının ortalama 20 kilo artırılıyor. Bir de 'Turquality' olayı var. Türkiye firmaları yurt dışında markası olsun diye destek veriliyordu. Sonra öğrendik ki bu yurt dışına giden firmalar markalaşmaya çalışırken yabancı şirketlere satılmış. Marka olsun diye verdiğiniz destek, o yabancı firmanın üzerinden de sürdürülmüş yani şirket yabancının olmuş, hâlâ da bu sürüyor. Araç muayene ücretleri bile 2018 yılında 198 liraydı, bin 821 liraya çıkmış bulunuyor. Yıl başında da yeni zam gelecek.”

Gürer, sadece tarım ürünleriyle değil, diğer sektörlerdeki fiyat artışlarına da değindi. Araç muayene ücretlerinin 2018'de 198 TL iken, şu anda 1.821 TL'ye çıktığını belirten Gürer, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a "Bu artış da fahiş fiyat olarak kabul edilebilir mi" diye sordu. Aynı şekilde, DAP gübrenin 2020'de 4.000 TL olan fiyatının bugün 23.500 TL'ye yükseldiğini ifade etti. Gürer, ithal ürünler ve bunların GDO (genetiği değiştirilmiş organizma) incelemeleri hakkında da sorular yöneltti. "Yurt dışından getirilen ürünlerin GDO yönünden laboratuvar analizleri yapılıyor mu? Özellikle mercimek ve buğday gibi ürünlerde bu incelemelerin yapıldığını öğrenmek istiyoruz." dedi. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla buğday, mercimek, mısır gibi temel gıda maddelerinin ithalatı ve arz açığı konusunda da bilgi talep etti.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR FİYAT İSTİKRARI ŞART'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer son dönemde yumurta fiyatlarında yaşanan artışın vatandaşın alım gücünü etkilediğini vurguladı. Gürer, "Yumurta fiyatlarının yıllar içindeki değişimini de hatırlatarak, 2002 yılında bir adet yumurta 10 kuruşa satılırken, bugün tavuğun beslenme şekline ve boyutuna göre tanesi 3 ila 5 lira arasında değişiyor. Ürünün boyutu ve beslenme şekline göre de fiyatlar oluşuyor. 30 adet yumurtanın kolisi, 2024 yılı itibarıyla marketlerde 139,50 TL'ye çıktı. 2023 yılında bu fiyat 69,50 TL’ydi. İki kat artan fiyatlarla halk yumurtaya dahi almakta zorlanıyor. 4 kişilik bir aile sabah kahvaltısında 4 adet yumurta tüketse, günlük yalnızca yumurta gideri 20 TL civarında olacaktır" ifadelerini kullandı.

Gürer, yumurta üretim rakamlarına dikkat çekerek, 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde 13 milyon 392 bin yumurta üretilirken, bu rakamın 2024'ün aynı döneminde 14 milyon 43 bin olduğu belirten Gürer, "Üretim artarken, vatandaşın alım gücü düşüyor, sofralara gelen yumurta sayısı azalıyor. 2021 yılında toptan satış için yumurtanın tanesi 0,83 TL'ydi, 2022'de 1,1 TL'ye çıktı. 2023 yılında bu fiyat 2 TL'ye ulaştı ve 2024 Kasım itibarıyla yumurtanın tanesi 3-5 TL aralığına çıkmış durumda. İktidar gıda fiyatlarındaki bu artışa çözüm üretemediği gibi, halkın sofrasındaki yumurtayı da lüks hale getirdi" dedi. Yumurta gibi temel gıdaların fiyatlarının erişilebilir seviyede tutulması gerektiğini vurgulayan Gürer, iktidara "Gıda fiyatlarında sürdürülebilir bir fiyat istikran şart. Hayvancılıkta yem fiyatları düzenli artıyor. Yem fiyatları artışı ürüne yansıyor. Ürün fiyat artışı, yoksullaşan vatandaşın ürüne erişimini zorlaştırıyor. Üreticiye de tüketiciye de destek olunmalı" diye seslendi.