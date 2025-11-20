Yeniçağ Gazetesi 1. sayfa manşeti

MİLLET ZOR DURUMDAYMIŞ SARAY'IN UMURUNDA MI!

Her dört yetişkinden biri icraya düşmüşken, emekli 16 bin 881 lira, asgari ücretli 22 bin 104 lira maaşla yaşam savaşı verirken, Saray, 103 bin 419 asgari ücretlinin, 137 bin 40 emeklinin maaşını bir ayda harcadı.

TOPLUMUN NEFESİ KESİLİYOR

ASGARI ücretli, emekli, memur, emeğiyle çalışan kesim zor durumda yaşam mücadelesi vermeye çalışırken, iktidar harcamalarından taviz vermiyor. CHP'li Gülcan Kış, 2025 yılı bütçe tablosunun Saray'ın harcama düzeyi ile vatandaşın yaşadığı ekonomik çöküş arasındaki uçurumu gösterdiğini söyledi. Kış, "Saray sadece ekim ayında, 103 bin 419 asgari ücretlinin maaşı kadar, 137 bin 40 emeklinin maaşı kadar para harcamış. Dakikada 51 bin TL, saniyede 853 TL harcayan bir yönetim halktan kopmuştur. Bu düzen adaletsiz, vicdansız ve toplumun nefesini kesen bir düzendir" dedi.

PUL BASMAKLA MEŞGÜLLER

Kış, "İletişim Başkanlığı yılın ilk 10 ayında 5 milyar 732 milyon TL harcadı. Sadece temmuz ayındaki har cama, 1 milyar 25 milyon TL. Bu parayla Mersin'de beş okul, üç hasta ne, onlarca kreş yapılırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 10 aylık harcaması 5 trilyon 548 milyar TL. 5,5 trilyon TL har-cama varken vatandaşa kemer sık' demek ahlaki değildir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilk 10 aylık harcamasa 335 milyar TL. Ancak kadınlar, çocuklar, yaşlılar yoksulluğun en derinini yaşıyor. Ama bakanlık pul basmakla, hatıra parası çıkarmakla meşgul" ifadelerini kullandı.

BU SOSYAL ÇÖKÜŞÜN BELGESİ

"Millet krediyle ayakta duruyor, icra kuyruğunda çöküyor" diyen Kış şunları söyledi: Türkiye'de artık herkes borçla yapıyor. Asgari ücretli krediyle, emekli kredi kartıyla ayakta duruyor. 2025'te açılan icra dosyası: 9,3 milyon. Toplam derdest dosya: 24 milyon 904 bin. Her 4 yetişkinden biri icrada. Bu tablo ekonomik kriz değil; sosyal çöküşün belgesidir. İnsanlar borcunu ödeyemedikçe icra dairelerinde kuyruk oluşturuyor. Halkın cebi boşalırken, Saray'ın kasası doluyor. Saray'ın tek ayda 2,3 milyar TL harcadığı bir düzen. Bu düzenin adı tasarruf değil; halkın tasfiyesidir.