MİLLETE NE SABIR NE DE DAYANACAK GÜÇ KALDI

“İnsanca yaşamak istiyoruz” diyen emekliler, ", "Maaş bordromu gören bağış yapmak istiyor" sözleriyle isyan eden memurlar sokağa çıkarak, maaşlarında artış talep ediyor

ALIM GÜCÜMÜZ KALMADI

TBMM önünde memurlar, Edirne’de ise emekliler eylem yaptı. Edirne Emekliler Derneği, yaşadıkları maddi zorluklara dikkat çekmek için sokağa çıktı. “İnsanca yaşamak istiyoruz” pankartları arasında konuşma yapan Dernek Başkan Yardımcısı Ayşe Çotuk, “Her şeye her gün zam geliyor. Et, tavuk, yumurta ve bütün yiyeceklerde, sıvı yağda gözle görülür bir fiyat artışı olurken, emekli ve dar gelirli vatandaşların alım gücü günden güne azalmıştır. Alım gücü kalmayan en düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira hızla erimeye devam etmektedir” dedi.

ARTIK SABRIN SINIRINDAYIZ

Türkiye Kamu-Sen de memurlara ve memur emeklilerine ek zam ve refah payı verilmesi talebiyle TBMM Dikmen Kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Meclis önündeki Türkiye Kamu-Sen üyeleri ellerinde; "2008 öncesi ve sonrası ayrımı kaldırılsın" , "Aynı sofrada farklı ekmek olmaz" , "Memurun emeği de işçinin emeği kadar değerli", "Maaş bordromu gören bağış yapmak istiyor", "Vergi dilimi yüzde 15’e sabitlensin" yazılı dövizler taşıdı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de “Artık sabrın sınırındayız” diye konuştu.

VERİLEN ZAM BUHAR OLDU

Kahveci şunları söyledi: “Açıklanan rakamlara göre enflasyon yeniden tırmanışa geçti, mutfakta yangın büyüyor. Ne var ki, 2026’da memur ve emekliler için öngörülen yüzde 11 artı yüzde 7 maaş artışı, bu yangını söndürmeye değil, körüklemeye yarıyor. Bu rakamlar, memura değil; enflasyona, vergiye, hayat pahalılığına çalışıyor. Temmuz ayında yapılan zam, daha ilk ayda buharlaştı. Bugün itibarıyla kamu çalışanı 2,5 puan alacaklı, ama alacağı, veresiye defterinde kayıtlı. Yıl sonuna kadar maaşlar eriyecek, umutlar tükenecek.