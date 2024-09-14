Yeniçağ Gazetesi: Millette ne huzur kaldı ne de mutluluk

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

HAYATTA KALMA SAVAŞI PSİKOLOJİYİ DE DİBE VURDU

Art arda gelen zamlarla satın alma gücü sürekli eriyen dar gelirli kesim, borçlarını da ödeyemez noktaya gelince, toplumun çoğunluğu anksiyeteden, depresyona kadar varan psikolojik depremle dibe vurdu. İPA'nın araştırmasında katılanların yüzde 60.7'si gündemin ekonomik sorunlar olduğunu açıkladı.

Emekli, işçi memur, art arda gelen zamlara aylık geliriyle yetişemeyince, kredi kartına yüklenip ay sonunu getirmeye çalışırken, yaşam maliyetinin aylık 68 bin liraya çıkmasıyla ortalama işçi emekli maaşının 12 bin 500, asgari ücretin 17 bin lira arasında olması karşısında ödenemeyen borçlar nedeniyle, kapıya dayanan icra ile psikolojik olarak dibe vurdu. İstanbul Planlama Ajansı (IPA) tarafından İstanbulluların gündemine dair düşüncelerini ve belediye hizmetlerine karşı farkındalığını ve tutumunu analiz ettiği İstanbul Barometresi Ağustos 2024 Raporu açıklandı. Buna göre, katılımcıların %60,7'si ağustos ayında İstanbul’un gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu belirtti. İkinci sırada ise %21,5 ile İBB'nin kadınların saat 22.00'den sonra IETT otobüslerinden istedikleri yerde inmesini sağladığı uygulaması yer aldı. Üçüncü sırada ise %7,6 ile Bayrampaşa-Eyüpsultan Tramvayı yapımına başlanması yer aldı. Ağustos ayında katılımcıların %17,6'sı Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini belirtirken %38,9'u değişmeyeceğini, %43,6'sı kötüleşeceğini belirtti. Ağustos ayında katılımcıların %26,1'i kendi ekonomisinin iyileşeceğini belirtirken %49,8'i değişmeyeceğini, %24,2'si kötüleşeceğini belirtti.

Katılımcıların %36'sı kredi kartı borcunun asgari tutarım ödeyebildiğini belirtti. Kredi kartı kullananların %44,8'i aylık kredi kartı borcunun tamamını, %36'sı ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. %6,1'i asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, %3,8'i asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, %9,3'ü ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti. Ağustos ayında katılımcıların %29,4'ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, %9,2'si aslında pek geçinemediğini, %43,8’i kıt kanaat geçinebildiğini, %17,7'si ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti. Katılımcıların 66,3’ü kripto paraları güvenli bulmadığını belirtti. Katılımcıların %66,3'ü kripto paraları güvenli bir yatırım aracı olarak görmediğini, %5,6'sı güvenli bulduğumu, %5,2'si kısmen güvenli bulduğunu %22,9'u ise fikrinin olmadığını belirtti. Katılımcılara ağustos ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7 olarak ölçülürken kaygı seviyesi 6,5 olarak ölçüldü. Ağustos ayındaki yaşam memnuniyeti 5 ve mutluluk seviyesi 5,4 olarak ölçüldü.

Araştırma şirketi Areda Survey de daha önce Türkiye genelinde 3 bin 101 kişinin katılımıyla mutluluk araştırması yapmıştı. Buna göre araştırmaya katılanların yüzde 58,7'si mutsuz olduğunu belirtti. 10 yıl sonraki halleri sorulduğunda ise yüzde 34,7'si karamsar olduğunu söyledi. Türkiye'nin geleceğine dair pek bir şeyin değişmeyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 17,9 geçen yıla göre yüzde 7,7 arttığı görüldü.

Türkiye Psikiyatri Derneği de hazırladığı raporunda, "Yoksulluk ve işsizlik ise ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir. Yoksulluk ve işsizlik; depresyon, intiharlara bağlı ölüm, alkol ve madde kullanım bozuklukları, anksiyete bozuklukları gibi birçok psikiyatrik hastalık riskini önemli oranda artırmaktadır" ifadelerine yer verdi.