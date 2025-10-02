Yeniçağ Gazetesi: Öcalan’a umut hakkı gündeme geliyor!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

ÖCALAN’A UMUT HAKKI GÜNDEME GELİYOR!

Erdoğan, 'açılım komisyonu'nda ortaya konan önerilerin hayata geçirilmesi aşamasına geçileceğini duyurdu. Şimdi gözler Devlet Bahçeli'nin istediği teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlüğün önünü açacak "umut hakkı"nda.

SÜRECE OLUMLU BAKIYORUZ

Meclis yeni yasama yılına dün başladı. CHP ve TİP' in boykot ettiği açılışta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkam Bahçeli'nin "Abdullah Öcalan, Meclis'e gelsin, konuşsun" çıkışıyla başlayan açılımın sürecinde yeni aşamaya ilişkin ipuçlarım verdi. Öcalan’a 'umut hakkı da isteyen Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan, "Sürecin hassas olduğunun farkındayız. En başından beri olumlu bakıyor ve olumlu bakmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

TARTIŞILIP, İSTİŞARE EDİLEBİLİR

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TBMM'deki komisyon çalışmalarını tamamlayınca elimizde önemli doneler olacaktır. Önerilerin hayata geçirilmesi bir sonraki aşamayı teşkil edecek. Bu komisyon da göstermiştir ki silah ile çözüm olmaz. Her şey saygı çerçevesinde konuşulabilir, tartışılabilir ve istişare edilebilir. Milli dayanışma komisyonumuz bu olgunluğu sergilemiş ve Türkiye'nin bu olgunluğa eriştiğinin delili olmuştur" ifadelerini kullandı.

"EVE DÖNÜŞ GÜNDEMDE

Bu açıklamaların ardından bu yasama yılında gözler, IYI Parti'nin boykot ederek katılmadığı açılım komisyonu'nun çizeceği yasal çerçeveye odaklandı. Önümüzdeki dönemde büyük tepki çeken, terör örgütünden ayrılanların entegrasyona yönelik "Eve Dönüş" yasası ile Bahçeli'nin dile getirdiği teröristbaşı Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacak "umut hakkı" ve infazla ilgili olası yasal düzenlemelerin hazırlanacağı belirtiliyor.