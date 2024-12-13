Yeniçağ Gazetesi: Patronlardan 'ülke iyiye gitmiyor' çıkışı!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız

Enflasyonla mücadelenin yükünü vatandaşa yıktınız

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, enflasyonla mücadelede kamu kesiminin de sürece dahil olması gerektiğini belirterek tüm yükün vatandaşa ve şirketlere yüklendiğini ve bunun da dayanma gücünü zorladığını söyledi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, enflasyonla mücadele programında sonuca ulaşmanın kolay olmadığını belirtirken, 2001 krizi sonrası deneyimlerin ışık tutabileceğini söyledi.

Başkan Turan, yüksek enflasyonun şirketler ve hane halkının dayanma gücünü zorladığını belirterek “Enflasyonla mücadeleye kamu maliyesi ve kayıt dışılıkla mücadele eklenmeli” dedi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı Ankara’da yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, "Eğer bir ekonomide enflasyonla mücadele açısından uygun görülen asgari ücret artışı çalışanları tatmin etmiyorsa bu ülkede çözülmesi gereken ciddi bir verimlilik sorunu var demektir. Asıl sorun olan düşük verimlilikle baş edilemezse asgari ücret tartışması hiç bitmez. Asgari ücret tuzağından çıkamayız. Orta Gelir Tuzağından artık kalıcı olarak çıkmalıyız, yüksek gelirli bir ülke olmalıyız. Toplumun tüm fertleri de bunu hissetmeli" dedi.

YİK Başkanı Aras, şunları söyledi. "Çeteleşmenin sağlık alanına kadar uzanmış olduğu bilgisiyle sarsılıyoruz. Eğitimde kaliteyi ve çağı nasıl yakalayacağımızı tartışmayı umarken, kendimizi beslenme, hijyen ve okul servisi gibi temel hizmetleri tartışırken buluyoruz. Enflasyonla mücadele politikaları çerçevesinde bütçe harcamalarında tasarrufa gitmek kaçınılmaz. Ancak, eğitim, tasarruf edilmesi gereken son alan olmalı.

MEB bütçesinin merkezi bütçeden aldığı pay 2015’te %13 iken, 2024’te %9.8’e geriliyor. Bu oranı mutlaka artırmalıyız. Öğretmenlere iyi ücret vermeliyiz. Unutmayalım ki eğitime ayrılan her kaynak, misliyle topluma geri döner.Eğitim ve liyakatı daima birlikte düşünmeliyiz. İyi eğittiğimiz gençleri ülkemizde tutmak için başta ekonomik özgürlükler olmak üzere tüm özgürlük alanlarını genişletmeliyiz. Eğitimde kapsayıcılığı önemsemeliyiz.

Toplumsal uyumu güçlendirecek yetenek havuzumuzu büyütmeliyiz. Kadınların toplumsal konumunu aşağı çeken değer yargılarıyla mücadele edip kadınların potansiyelinin açığa çıkmasını teşvik etmeliyiz. Yerel yönetimlerin başına neden atanmış kamu görevlilerinin geldiğini sorguluyoruz. Hayat pahalılığı ve yoksulluk ile daha iyi mücadele edilmesi gerektiğini görüyoruz. Beş çocuğun yanarak hayatını kaybetmesinin yoksullukla mücadele ve sosyal devlet ilkesinin uygulama başarısı ile ilişkisini düşünmeden edemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Laiklik tartışmalarının tekrar tekrar gündeme getirilmesinin hangi ihtiyaca hizmet ettiğini kavrayamadıklarını vurgulayan Aras şunları söyledi: "Kreşler konusundaki girişimleri her çocuğun sahip olması gereken eğitim hakkı ile bağdaştıramıyoruz. Fikir önderlerinin ve sıradan vatandaşların eleştirel ifadeleri ve gazetecilerin yaptıkları haberler nedeniyle tutuklanmalarını anayasadaki ifade özgürlüğü ile bağdaştıramıyoruz. Bu sorunları çözmeye mevcut anayasayı, Anayasa Mahkemesi karalarını ve yasaları tam olarak uygulayarak başlamak gerekiyor.”

Haber Merkezi