Yeniçağ Gazetesi: SGK soygunu Sayıştay raporuyla tescillendi!

SGK SOYGUNU SAYIŞTAY RAPORUYLA TESCİLLENDİ!

Yeterli denetim yapılmadığı için, hastalara verilmiş gibi gösterilip imha edilen kanser ilaçlarının faturasının Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödetilerek ciddi bir kamu zararına yol açıldığı ortaya çıktı.

KAYIT DIŞILIK VE DENETİMSİZLİK

Sayıştay’ın konuyla ilgili raporunda ortaya koyduğu usulsüzlüğün kabul edilemez bir skandal olduğunu vurgulayan CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Sağlık Bakanlığı'na bağlı döner sermaye işletmelerinde hazırlanan kemoterapi ilaçlarının stok takibi ve süreç yönetiminde ciddi aksaklıklara dikkat çekti. "Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan en kritik ilaçlarda bile kayıt dışılık, denetimsizlik ve sistemsizlik var" diyen Bakırlıoğlu şunları söyledi:

FATURALAR SGK'YA ÖDETİLİYOR

Kanser hastalarının hayatını doğrudan ilgilendiren kemoterapi ilaçlarında düzensizlik ve keyfiyet hakim. Sayıştay'ın ortaya koyduğu tabloya göre; artan ilaçların stoka girişi yapılmıyor, imha edilen ilaçlar hastaya verilmiş gibi gösteriliyor. Yani hem kamu zarara uğratılıyor hem de sistemde denetim zafiyeti oluşuyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki genelgeleri bile sahada uygulanmıyor. Bu kabul edilemez bir skandaldır.

KULLANIM TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇLAR

CHP Milletvekili Evrim Rızvanoğlu da Sayıştay'ın "İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Denetim Raporu'ndaki usulsüzlükleri gündeme taşıdı. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçların hastalara verildiği kaydedilen raporda; ilaç ve tıbbi malzemelerin miadını takip edecek herhangi bir kontrol sisteminin bulunmadığı, miadı dolmuş ilacın kayıtlardan düşülmeyerek hastalarda kullanıldığı, bunların bedelinin SGK'ya fatura edildiği belirtildi.