Yeniçağ Gazetesi: Silkeleme Belgrad Ormanı’na sıçradı!

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İDARESİ İBB'DE OLAN BELGRAD ORMANLARI'NA ŞAFAK TAHLİYESİ

Belgrad Ormanı'na, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından 'sözleşme süresi bittiği gerekçesiyle polis eşliğinde 'şafak operasyonu' yapıldı. İBB tabelaları indirildi, güvenlik kulübelerinin kapıları levyelerle zorla açıldı. "Talanla, betonlaşmayla karşı karşıyayız" tepkileri yükseldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SGK alacakları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Vedat Işıkhan'a "Belediyeleri daha kararı bir şe kilde silkelemende fayda var" açıklaması sonrası muhalefet belediyelerine yönelik haciz ve hesaplara bloke konulmasının ardından "silkeleme" operasyonu başka boyut kazandı.

2013'de idaresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (IBB) verilen Belgrad Ormanları'nın sözleşme süresinin bitiminin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşme süresinin uzatılmayacağını belirterek tahliye talebinde bulundu. İBB karar hakkında "yürütmeyi durdurma talebiyle İstanbul 13. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak, mahkeme İBB'nin talebine ilişkin olarak 12 Aralık'ta ret kararı verdi. Sarıyer Kaymakamlığı, mahkemenin ret ve bölgenin tahliye kararını geçen hafta cuma günü mesai saatinin bitimine bir saat kala İBB'ye bildirdi. İBB, "yürütmeyi durdurma talebinin reddi" kararına itiraz edemeden, dün sabah saat 06.00'da 5 bin hektarlık alanın 1150 hektarlık bölümünün 'Muhafaza Ormanı' statüsü kaldırılarak Milli Park haline dönüştürülmek istenen Belgrad Ormanı'na tahliyeye gidildi. Çok sayıda polis eşliğinde Belgrad Ormanı'na giden Tarım ve Oman Bakanlığı ekipleri, işletme sahibi olan İBB tabelalarını indirdi, girişlerdeki güvenlik kulübelerinin kapılarını levye ile zorla açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağı Doğa Korurna ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Mü dürlüğü (DKMP) sorumluluk alanında bulu- nan Belgrad Ormanı'ndaki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapılarımım işletmeciliği 14.06.2023 tarihinde İBB'ye verilmiştir. İşletme süresi 13.10.2023 tarihinde dolmuştur. İdaremizin tahliye talebine karşılık İBB tarafından açılan dava 12.12.2024 tarihinde lehimize sonuçlanmıştır" denilerek Bentler, Neşetsuyu, Kömürcübent Tabiat Parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapılarının artık DKMP tarafından işletileceği belirtildi..

Yüzlerce yıl gerilerden günümüze kadar ulaşabilmiş paha biçilmez mimari eserlere, çok sayıda flora ve faunaya ev sahipliği yapan bir orman olan Belgrad Ormanı'na ilişkin TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi 15. Dönem Yönetim Kurulu da bir açıklama yaptı. Açıklamada, Bizans döneminden başlayarak özellikle şehre içme suyu sağlama işlevi gören 7 adet tarihi bent ve Mimar Sinan'ın eserlerinin de olduğu çok sıkı bir koruma altına alınan ormanla ilgili şu bilgiler verildi:

"Belgrad Ormanı'nın sınırlarının geçmişte bugünkünden çok daha geniş olduğu, ancak aşırı yararlanma, yangınlar, tarım ve hayvancılık için arazi açma ve savaşlar gibi nedenlerle yoğun olarak tahrip edilmiş ve 13 bin hektar olan alanın son 130 yıl içinde yüzde 60'nı kaybederek bin 237 hektarı günümüze ulaşmıştır. Cumhuriyet'in kuruluşunun hemen ertesi yılı (1924) Mustafa Kemal Atatürk tarafından 'numune orman' olarak bugünkü Orman Fakültesinin hizmetine verilmiş ve ormana her ne sebeple olursa olsun dışarıdan herhangi bir kimsenin girmesi yasaklanan Belgrad Ormanı, 2/11/1950 tarih ve 12073 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile en üst düzey koruma statüsüne tabi 'muhafaza ormanı' olarak ilan edilmiştir. Orman halen aynı yasal statüsünü korumaktadır. Belgrad Ormanı'nın çevresi son 10-15 yılda yerleşim alanları ile hızla büyümüş, artan altyapı tesisleri, Kuzey Marmara Otoyolu, 3. Köprü ve çevre yolları ile kuzeyi, 3. havalimanı ile batısı, taş ocakları ve inşaat alanları ile güneyi tamamen yok edilmiştir. Şimdi sıra ormanın kalbine 'Belgrad Ormanı'na gelmiştir. Önce Tabiat Parkı adı altında kemirilen ve tahrip edilen Belgrad Ormanı'ndaki Kirazlı bend Tabiat Parkındaki betonlaşma ormanın geleceği hakkında endişe yaratmaktadır."

"Belgrad Ormanındaki tahribat, betonlaşma ve faydalanma baskısı bugünkü haliyle bile ormanın geleceğini tehdit ederken bu yetmiyormuş gibi 5 bin hektar ormanın 1150 hektarı Muhafaza Ormanı statüsü kaldırılarak Milli Park haline dönüştürülmek istenmektedir" ifadelerine yer verilen açıklamada "Ormanı koruma yerine park haline dönüştürecek Milli Park yapma girişimi, kadim Belgrad Ormanı'ndaki yaklaşan yağmanın sinyallerini vermektedir" denildi.

Orman Genel Müdürlüğü'ne "Belgrad Ormanı'nın statüsünün kaldırılıp Milli Park adı altında birilerinin arka bahçesi haline getirilmek istenmesine OGM yetkililerinin söyleyeceği hiçbir şey yok mudur? Bu alanda OGM teşkilatının yapamadığı, başaramadığı hangi koruma önlemlerini Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nasıl yerine getirecektir? Bugünkü tabiat parklarından sorumlu olan Milli Parklar teşkilatı mevcut betonlaşmayı 1150 hektarlık alana yayarak mı koruyacaklar" soruları yöneltilen acıkmada şu çağrı yapıldı:

"Belgrad Ormanı'nın 1150 hektarlık bölümünün Milli Park ilan edilmesini talep eden Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve buna izin veren Orman Genel Müdürlüğü yetkililerini doğal ve tarihi bir miras olan kadim ormanın parçalanmasına neden olacak bu geri dönüşü olmayan uygulamadan vazgeçmeye çağırıyor, Belgrad Ormanının Muhafaza Ormanı olarak kalmasını halen faaliyetini sürdüren tabiat parklarındaki betonlaşmanın önlenmesini ve kadim Belgrad Orman'nın tahribattan uzak İstanbul halkının nefes ve su kaynağı olarak kalmasında ısrarı olacağımızın bilinmesini istiyoruz."