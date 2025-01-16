Yeniçağ Gazetesi: Siyasi yasağımı onayın milleti rahat bırakın!

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İMAMOĞLU, BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDE İKTİDARA MEYDAN OKUDU:

Madem hedefiniz benim o halde onayın cezamı!

Önce Esenyurt, ardından da Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyonlar sonrası dillendirilen "Hedef İmamoğlu" söylentilerine İBB Başkanı meydan okudu. Siyasi yasağı istenen istinaf mahkemesindeki davasını hatırlatan İmamoğlu, AKP iktidarına "Yol arkadaşlarıma ve ailelerine çile çektirmenize, bahaneler yaratmanıza, ara yollar üretmenize gerek yok. Madem hedefiniz benim, mert olun. Onayın benim cezamı. Milleti rahat bırakın ya. Hodri meydan!" diye seslendi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından Beşiktaş Belediye Meclisi salonunda açıklamalarda bulundu.

Milletçe hep birlikte mücadele çağrısı yapan İmamoğlu, "Şimdi bana toplantı bitiminde belki soru soracaksınız, İşte bu operasyonlara karşı eylem planınız ne? Veya bu operasyonlar böyle sürerse Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak?' Çok açık söyleyeyim. Bu saatten sonra ne. Ne yapacaksak milletçe hep beraber yapacağız. Milletçe. Bu hepimizin sorunu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değil. Bu konu artık sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da bir başka partinin sorunu olmaktan çıkmıştır. Bugün bizim belediye başkanlarımızın meselesi gibi görenler öyle kafasını kuma sokarak bunu görmezden gelemezler." dedi.

Ekrem İmamoğlu, sözlerini "Nazi dönemi Almanya'sının ünlü muhaliflerinden Alman din adamı ve asker Martin Niemöller'in dediği gibi, 'Sonra benim için de geldiklerinde sesini çıkartacak kimse kalmamıştı' dememek için artık ayağa kalkma zamanı. Bu bu kadar net. 6 senedir ya, seçimi elimizden aldılar. Düşünsenize. 16 milyon insanın seçtiği bir insanın, mazbatasını almış bir insanın seçimi elinden aldılar. Milletin iradesini hem de utanmadan "hırsızlar, çaldılar' dediler. Halbuki onlar çaldı. Milletin iradesini çaldılar" diye sürdürdü.

Ekrem İmamoğlu, "İşte onun için hep beraber ayağa kalkma zamanı. Buradan beni istemeyene, hayatı bana dar etmeye çalışana ben buradan meydan okuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve bana ulaşmak ise hedefiniz benim yol arkadaşlarıma ve ailelerine çile çektirmenize, bahaneler yaratmanıza, ara yollar üretmenize gerek yok. İşte siyasi yasak davam orada. İstinaf Mahkemesi'nde. Madem hedefiniz benim, bari burada mert olun. Onayın benim cezamı. Milleti rahat bırakın ya. Hodri meydan!" diye konuştu.