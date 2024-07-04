Yeniçağ Gazetesi: TÜİK senin hiç insafın ve vicdanın yok mu!

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‘Emekliye daha az zam için TÜİK manipülasyon yaptı’

Beklenti anketinde yüzde 2.28 civarında açıklanan haziran ayı enflasyonunu TÜİK’in yüzde 1.64 olarak açıklamasını, ekonomistler, akaryakıt ve elektriğe yapılan dev zamların Haziran ayının 25’inden sonraya bırakılmasına bağladı.

TÜİK’in haziran enflasyonunu ekonomistlerin beklentisinin çok altında yüzde 1.64 çıkarmasını, ekonomistler ve muhalefet, ”Emekli ve memur maaşlarına daha az zam yapmak için TÜİK’in manipülasyonu” olarak yorumladı.

AA Finans’ın enflasyon beklenti anketine katılan 15 ekonomist, haziran enflasyonunu yüzde 2,28 olarak öngörmüştü. TÜİK, akaryakıta ve elektriğe yaptığı yüzde 38 oranındaki dev zammı Haziran ayının 25’inden sonraya bırakarak, haziran enflasyonundan zam kaçırmıştı.

Ürün ve hizmet zamlarının temmuz ayına ertelenmesiyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu beklentilerin altında yüzde 1,64 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin başladığını bildirdi.

Ekonomistler ise endeksten zam kaçırarak düşük çıkarılan enflasyonun düşüş trendine girdiğinin söylenemeyeceğini açıkladılar. Yıllık enflasyon ise yüzde 71.60 oldu. İlk 6 aylık TÜFE’deki artış ise yüzde 24.73 oldu. Böylece, SSK, Bağ-Kur emeklilerine yapacağı zam yüzde 24.73 oldu.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, haziran enflasyonunun neden düşük çıktığını açıkladı. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kara, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Memur ve emekliye daha az ücret artışı yapmak için bütün kamu zamları Temmuz’a ertelendiğinden Haziran enflasyonu epey düşük çıktı. Bir aylık değere bakıp bunu trend olarak görmek pek sağlıklı değil.

Açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu, İTO, ENAG ve TÜİK’in verilerini “Yok artık…” diyerek paylaştı ve “Enflasyon hesaplamaları arasındaki fark yıllıkta %41,48’e ulaştı. Para Politikası Kurulu 20 Ağustos‘taki toplantısında faiz indirimi planlıyor olabilir… NAS ekonomisine geri dönüş. Faiz düştü, enflasyon düşüyor söylemi yine” dedi.

Ekonomist Serkan Özcan, yaptığı değerlendirmede, kısa vadede döviz rezervlerini artırmanın, cari açığı kontrol altına almanın ve geçici finansal istikrar sağlamanın zor işler olmadığını belirtti. Bu adımların büyük başarılar olarak sunulmasının yanıltıcı olduğunu vurguladı. Özcan, “Kimsenin inanmadığı birrakam açıklamakla enflasyon mücadelesi olmaz” dedi.

Ekonomist İris Cibre ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Merkez Bankası’nın yıl sonu beklentisini hatırlattı. ÜFE datası göstergesi ve indirimler gibi nedenlerle gerileme beklendiğini belirten Cibre, beklentinin üzerinde bir gerileme olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Selva Demiralp de yaptığı değerlendirmede, İTO ve TÜİK verileri arasındaki farkın genişlediğini vurguladı ve yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 45 seviyesinde olduğunu söyledi.

Avrasya Yatırım Kurucusu Evren Devrim Zelyut ise yaptığı değerlendirmede, beklentinin altında açıklanan TÜFE'nin Merkez Bankası hedefleriyle uyumlu olduğunu söyledi, “Sonbaharda gıdada takke düşer kel görünür diyorum...” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Oğuz Demir: Son enflasyon verisi ile birlikte gerçekleşen 6 aylık %24,73 enflasyon oranı üzerinden ve Temmuz ayında 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli kök aylık rakamında bir değişiklik olmayacak. Kök aylığı 8 bin TL’ye kadar olan emekliye başka bir karar çıkmazsa pek sağlıklı değil.

Ekonomist Mustafa Sönmez açıklanan enflasyon oranına ilişkin, “Duy da inanma çünkü TÜİK! Haziran fiyatları sadece %1,64 arttı ve yıllığı %71’e indi. Giyimde ulaştırma, eğlence ve kültürde artış değil ucuzlama yaşanmış TÜİK’e göre. İTO, Haziran artışını %3,4, yıllığı %82 olarak açıklamıştı” dedi.

Tunç Şatıroğlu: (Enflasyonun baz etkisiyle düştüğünü söyleyen Tunç Şatıroğlu devamında ise TRT’nin ‘Yalan Rüzgarı’ isimli eski bir dizisine işaret etti) Biz bu diziyi görmüştük. Yeniden yayınlanmasın.

Ekonomist Remzi Özdemir: 1 kilogram sivri biberin 60 liraya satıldığı Türkiye’de enflasyon 1.64 arttı.

Kadir OK