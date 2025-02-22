Yeniçağ Gazetesi: Tüketici kaderiyle baş başa bırakıldı!

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TÜKETİCİ MAĞDURİYETİ KATLANARAK BÜYÜYOR

TÖK, yayınladığı raporla 2024 yılında tüketicilerin uğradıkları haksızlıkları paylaştı. Raporda, vatandaşın, gıdadan eğitime, elektronikten kredi kartına kadar geniş yelpazede sorunlarının büyüdüğüne işaret edilerek bunlar için çözüm üretilmesi talep edildi.

TÜKETİCİ Örgütleri Konfederasyonu (TÖK), "Tüketicinin Korunması Alanında Tüketici Hakları" başlığı altında tüketicilerin geçtiğimiz yıl karşı karşıya geldikleri problemleri sunan bir rapor paylaştı. Rapora göre, tüketicinin temel ihtiyaçlarına bir yıldan daha az bir zamanda başta akaryakıt olmak üzere yüksek oranlarda ve sık sık zam yapan kamu tüzel kişilerinin uygulamaları yanında, çok yüksek oranda uygulanan dolaylı vergiler ve tüketim maddelerine yapılan yüksek oranlı zamlarda 2024 yılı şampiyonluğunu devam ettirdi.

Tüketicilerin yaşadıkları herhangi bir sorunda başvurabilecekleri Tüketici Hakem Heyeti'ne geçtiğimiz yıl toplamda 755 bin 997 adet başvuru yapılmış ve 762 bin 100 adet uyuşmazlık ise tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlanıldı. Tüketici heyeti bulunmayan ilçelerdeki başvuru noktalarından 42 bin 646 adet başvuru yapılırken, yıl içerisindeki top-lam başvuruların parasal değeri yaklaşık 7 milyar lira oldu. Ayrıca raporda, yapılan bu başvuruların yaklaşık %50'sinin tüketici lehine sonuçlandığı da belirtildi.

Yapılan şikâyetler konuları bakımından tasnif edildiğinde ise en çok "ayıplı mal" konusunda şikâyette bulunulduğu görülmekte olup, toplam başvuruların yaklaşık %40'ı bu kapsamda değerlendirildi. Bununla birlikte, diğer en çok şikayette bulunulan konular; "ayıplı hizmet" %27, "mesafeli sözleşmeler" %5,10, "abonelik sözleşmeleri" %3,97, "finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler" %1,37, "garanti belgesi" %0,97, "sigorta sözleşmeleri" %0,77 şeklinde yer alıyor.

Aynı zamanda raporda, hakem heyetlerinin son dört yılda verdiği kararların manidarlığına da dikkat çekilirken, 2023 yılının verilerine de yer verildi. Buna göre 2023'te verilen kararların %43'ü tüketici lehine olurken, %52.7'si ise tüketici aleyhine oldu. Raporda, "Ortaya çıkan sonuç tüketiciler açısından vahim bir durumu göstermektedir. Tüketicinin hak ve çıkarlarını korumayı önceliğine alan ve bu amaçla çalışması gereken hakem heyetlerinin geldiği bu nokta tüketicileri korumak yerine aleyhine yüksek oranda karar verilmesi kabul edilebilir değildir" eleştirisi getirilmiş ve gerekli düzenlemelerin acil bir şekilde yapılması gerektiğinin de altı çizildi. Ülkede yaşanan ekonomik krizle tüketicinin alım gücü önemli ölçüde düşerken, yaşanan bu gelişmeler de tüketiciye ekstra zarar vermektedir. Raporda bu durum için özellikle tüketicinin gıda erişiminin engellenmiş olmasına değinilirken, gıda güvenliğinden kaynaklı sorunların da büyük ölçüde devam ettiğine yer verilmiş ve gümrüklerden tarım ilaçları ve katkı maddeleri nedeniyle geri gönderilen ürünlerin akıbetinin bilinmemesine de dikkat çekildi. Raporda, yerel yönetimlerin fiyat etiketi ve tarifelerin denetlenmesine yönelik yetkilerinin hızla artırılması gerektiği hatırlatılarak, "Fiyat artışlarının hızı aynı zamanda raflarda fiyat etiket değişimlerinin gerçekleşmemesi yetersiz denetimler nedeniyle raf ve kasa fiyatları kontrol edilmediğinden tüketici bu başıboş durumdan olumsuz etkilenmektedir" ifadeleri kaydedildi.

Konut edinme koşullarına da değini len raporda, konut edinmenin artık im kânsızlaştığı ve kiracı-kat malikleri arasında yaşanan uyuşmazlıktan toplumsal banışın olumsuz etkilendiği de eklendi.

Raporda, Tüketici Hakem Heyetlerinin verdiği kararların tutarsızlığı ve genel anlamda tüketici aleyhine kararlar vermesinden kaynaklı, Tüketici Hakem Heyeti sayısının artması ve yeni bir yapılanma oluşturulması gerektiğinin altı çizilirken, heyetlerdeki bilirkişilik sisteminin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Finansal tüketicilerin yaşadığı sorunlara da yer verilen raporda, kredi kartı uygulamaları ve kredi kartı faizlerinin fahiş oranları eleştirildi. Buna göre, tüketici kredilerinde artırılan faiz oranları tüketicilerin konut, araba ve mallara erişimini ortadan kaldırmış olup, uygulamada yaşanılan ihlallerde sorunlar her geçen gün daha da büyümektedir. Bundan kaynaklı finans sektörünün haksız ve hukuksuz uygulamalarının örtüne geçecek önlemlerin alınması gerektiğine de raporda yer verildi.