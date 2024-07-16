Yeniçağ Gazetesi: Turistler ciğer yiyor Edirneli seyrediyor!

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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Emekliler TAVA CİĞERİ ayda bir bile zor yiyor

Edirne’nin meşhur tava ciğeri de yüksek enflasyon nedeniyle dar gelirliler için ulaşılmaz hale geldi. Bir tabak tava ciğerinin fiyatı 300 ile 350 lira arasında değişiyor. Emekliler "Bir kısım ölü, bir kısım yaşıyor bu ülkede, biz ölüyüz" dedi.

Edirne’nin meşhur lezzeti tava ciğerinin fiyatlarından, kentte yaşayanlar da yakınıyor.

Emekli Ceyhan Ceylan Türkiye'nin Suriyeliler için doğumhane, Bulgarlar için de AVM olduğunu belirterek, emekliler için de zindana döndüğünü söyledi.

Emekli Bülent Örs, “Çarşıya çıksak yaklaşık 300 lira olan bir ciğeri nasıl yiyeceğiz? Yerlisi olarak bile çok uzun yıllardan beri daha yiyemedim” dedi.

Edirne’nin meşhur tava ciğeri de yüksek enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle dar gelirliler için ulaşılamaz hale geldi. Bir tabak tava ciğerinin fiyatı 300 ile 350 lira arasında değişiyor.

Şehrin en işlek noktalarından biri olan Saraçlar Caddesi’nde, vatandaşlar, tava ciğerine artık uzaktan bakar hale geldiklerini anlattı.

Emekli Bülent Örs, burada doğup büyüdüğünü ve 51 yaşında olduğunu belirterek, "Bir Edirneli olarak çok uzun yıllardan beri tava ciğeri maalesef yiyemiyoruz. Tek başımıza da çıktığımızda bir türlü boğazımızdan da geçmiyor. Evliyim. Bir kızım, bir oğlum, 5 de torunum var. Bunlarla çarşıya çıksak yaklaşık 300 lira olan bir ciğeri nasıl yiyeceğiz ki? Edirneliyim ben, yani yerlisi olarak bile çok uzun yıllardan beri henüz daha yiyemedim. Sarayiçi’nde bir kilo etin 2 bin lira olduğu, bir çocuk oyununun 100 TL olduğu, bir top dondurmanın 50 lira olduğu yerde asgari ücretle çalışan ne yapabilir ki? Üstelik bir de işsizim. TYP’den 9 aylık programa katıldım. Maalesef program 30 Haziran’da sona erdiği için şu anda da işsizim. Üstelik yüzde 81 de engelliyim. Ülke böyle, gidişatı böyle. Yapılacak herhangi bir şey de yok herhalde” diye konuştu.

Simit satan emekli Kerim Tüfekçi de şunları söyledi:

“Ülkenin genelinde Edirne ciğeri meşhurdur. Şu ekonomik krizden dolayı maalesef yerli halk ciğer yiyemiyor. Buranın bir şansı var; Bulgarlar, Yunanlar geliyor. Ekonomisi onların üzerinden yürüyor Edirne’nin. Emekli maaşları bugün 10 bin 500, 12-13 bin civarında. Emekli diye ev dahi kira vermiyorlar. Suriyelilere ev var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ev yok. Bugün ekonomi gitmiş, Türkiye gitmiş. Yani ciğer yiyecek bir şey yok insanlarda. Ekonomik durumu iyi olanlar var. Bu ülkede yaşayan var, yaşamayan var yani. Bir kısım ölüdür, bir kısım yaşıyor. Azınlık yaşayandır, çoğunluk ölendir."

Emekli Ceyhan Ceylan da şöyle konuştu:

“Düne kadar yiyorduk, şimdi internetlerde görüyoruz. 300 lirayı geçmiş. Ayda yılda bir kere, ufak bir yer var meşhur olan bir yer değil, orada yemeye uğraşıyorum. Tatmak adına, az da olsa. Adamın yere düşen levası Türk parasına karşı 18 lira. Bizim bir liramızın hiçbir alım gücü yok. Sakız bile alamıyorsun artık. Gerek Bulgarlar gerek Suriyeliler, Türkiye’de çok rahat yaşıyorlar. Ülkemiz Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane.”

(ANKA)