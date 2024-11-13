Yeniçağ Gazetesi: Türkiye düşmanlığına kaldığı yerden devam

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

TRUMP'IN 'A TAKIMI' ŞEKİLLENİYOR: TÜRKİYE KARŞITLARI LİSTEDE

Önceki döneminde Türkiye'ye S-400 yaptırımını başlatan, YPG ile ilişkileri geliştiren, Erdoğan'a "Türk ekonomisini mahvederim. Aptallık etme" diye mektup yazan Trump, kabinesini Türk düşmanlarından oluşturmaya başladı.

3 KRİTİK İSİM BELİRLENDİ

ABD'de Başkan seçilen Donald Trump'ın kabinesi şekillenmeye başladı. Trump, Dışişleri Bakanlığı için Marco Rubio'yu tercih ederken, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na Mike Waltz'u, Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcılığı'na da Stephen Miller'i getireceği duyuruldu.

Waltz, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri için Özel Göçmen Vizesi verilmesi önerisini Biden'ın başkanlığa yeni başladığı dönemde ABD Kongresi'ne sunmuştu. Mike Waltz, ayrıca Türk düşmanı olarak bilinen ABD'li senatör Lindsey Graham ile de yakın ilişkiler içinde olan bir isim.

YPG VE FETÖ ORTAK NOKTALARI

Marco Rubio ise Çin ve Iran'ın yanı sıra Türkiye konusunda da karşıt tavırları ile tanınıyor. 2019 yılında Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na ve Trump'ın çekilme kararına şiddetle karşı çıkan Rubio, FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile düzenli temaslarını sürdürüyor. Miller ise "İŞİD Rusya'nın düşmanı, IŞİD Esad'ın düşmanı, IŞİD Türkiye'nin düşmanı. Tüm bu ülkelerin düşmanlarıyla savaşmak için nesiller boyu Suriye'de kalıp Amerikalı kanı mı döktürmeliyiz?" demişti. Trump'ın Ermeni ve Yahudi lobisinin de baskısıyla Türk düşmanı kadrosunu genişleteceği belirtiliyor.

RAHİP BRUNSON'U BIRAKTIRDI

Trump'ın önceki başkanlık yıllarında birçok kriz yaşandı. Rahip Brunson olayında Trump, Türkiye'ye tehditler savurarak onu serbest bıraktırtmayı başarmıştı. S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulatan Trump, YPG ile ilişkileri geliştirdi. Erdoğan'a Banış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün yazdığı mektupta, "Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemeyiz ve bunu yaparız. Size bunun bir örneğini Pastör Brunson olayında yaşatmıştım. Sert adamı oynama. Aptallık etme! Seni sonra arayacağım" ifadelerini kullanmıştı. Rıza Zarrab ve Halkbank krizi de onun döneminde yaşandı.