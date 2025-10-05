Yeniçağ Gazetesi: Türkiye’de yaşamak zor şey be kardeşim!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

TÜRKİYE’DE YAŞAMAK ZOR ŞEY BE KARDEŞİM!

*Asgari ücretin alım gücü 17 bin liraya düştü

*İstanbul’da yaşamanın maliyeti 102 bin lira

*Temel gıda maddelerine ulaşmak zorlaştı

*Her 3 kişiden biri icralık duruma geldi

*Geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyonu aştı

AVRUPA’DA ZİRVE BİZİM

Ekonomik kriz hergün biraz daha derinleşiyor. TÜİK’in verileriyle yılbaşında 22 bin 104 TL olan asgari ücretin reel alım gücü bu ay 17 bin 623 TL’ye düştü. ENAG’a göre 15 bin 331 liraya indi. İstanbul Planlama Ajansı’nın Yaşam Maliyeti Araştırması’na göre 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 102 bin 45 liraya çıktı. DİSK-AR’ın ise TÜİK verilerini temel alarak hazırladığı rapor Türkiye’nin %33,29’luk genel enflasyon ve %36,06’lık gıda enflasyonu ile Avrupa’nın zirvesinde yer aldığını ortaya koydu. Gıda enflasyonu da AB ortalamasının 12 katı.

ÖDEMİ BİLE YAPILMIYOR

Uzun aramalar sonunda umudunu yitirip iş aramaktan vazgeçenleri de kapsayan geniş tanımlı işsizlik de 12 milyon 30 bine dayandı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de “Bu yılın ilk sekiz ayında işsizlik ödeneği için 1 milyon 186 bin kişi başvuru yapmış, fakat sadece 579 bin kişiye ödeme yapılabilmiştir. Yani başvuranların yarısından fazlası bu haktan yararlanamamış, fonun büyük bölümü ise farklı alanlara, özellikle de işveren teşviklerine aktarılmıştır. Bu tablo, işçinin hakkının işçiye değil, başka kesimlere gittiğini göstermektedir” açıklaması yaptı.

24,6 MİLYON DOSYA DERDEST

Genç şunları söyledi: Vatandaşlarımızın borç yükü de tarihi seviyelere ulaşmıştır. Bankalara, finans kuruluşlarına, TOKİ’ye ve varlık yönetim şirketlerine olan toplam borç 5,3 trilyon lirayı bulmuştur. Sadece bu yılın ilk dokuz ayında icra dairelerine 7,7 milyon yeni dosya gelmiş, toplamda ise 24,6 milyon dosya derdest durumdadır. Bu, neredeyse her üç vatandaştan birinin icra kıskacında olduğu anlamına gelmektedir. Türkiye’deki ekonomik yönetim, yurttaşı üretimin ve refahın öznesi haline getirmek yerine, borç ve icra düzenine mahkum etmiştir.