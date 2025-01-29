Yeniçağ Gazetesi: Vatandaşı düşük maaş zammıyla korumuşlar

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

"BEN İNSANIM, BU DEVLETİN VATANDAŞIYIM AÇIM, AÇ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşlara yüksek zam yapılmamasıyla enflasyonun kontrol altında tutulduğunu söylemesi emekli vatandaşların tepkisine neden oldu: Şimdi onlar bizim aklımızla dalga geçiyor ama sandık geldiği gün, biz de bunun hesabını göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da maaşlara yüksek zam yapılmamasıyla enflasyonun kontrol altında tutulduğum ve vatandaşın daha büyük zarar görmekten korunduğunu savundu. Emekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'daki konuşmasında "Yüksek maaş zammının yüksek enflasyon sır döngüsüne neden olacağına yönelik açıklamasına tepki gösterdi. Erdoğan'ın ifadelerini değerlendiren emekli vatandaş "Allah aşkına, ben insanım ya! Bu devletin vatandaşıyım ben. Açım, aç!" diye tepki gösterdi. Diğer bir vatandaş durumunu "Emeklileri, açsınlar bir çukura, gömsünler derken bir diğeriyse "Şimdi onlar bizim aklımızla dalga geçiyor ama sandık geldiği gün biz de bunun hesabını göreceğiz elbet.... Başka ülkelerin emeklileri Sultanahmet'te tur düzenlemişler, dolaşıyorlar. Bizim emekli kahveye gitmeye korkuyor 10 lira çay parası vereceğim diye... Bu ülkede hep ayağına basılan 'anam' dedi. Sloganımız var 'Susma, sustukça sıra sana gelecek. O susanlara da sıra gelecek" diye konuştu.

2025 yılı için asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu ve Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam yüzde 15,75 olarak belirlendi. Vatandaşlar yapılan zam oranlarının yeterli olmadığını ve geçinemediklerini ifade ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, maaşlara yüksek zam yapılmasının enflasyonun artmasına neden olacağını ve bu durumdan vatandaşın zarar göreceğini söyledi. Bayrampaşa Altıntepsi Kapalı Halk Pazarı'ndaki vatandaşlar da Erdoğan'ın ifadelerini değerlendirdi. Yapılan zam oranlarıyla enflasyon karşısında vatandaşın korunmuş olup olmadığını sorduğumuz bir vatandaş, "Nasıl bizi korumuşlar. Onlar kendilerini koruyor, bizi değil" derken bir diğer vatandaş ise, "Pazara çıkmaya korkuyorum. Çok yanlış yapıyorlar, emeklilere hele, alay eder gibi. Verdikleri zam, geçen dönemki vermediklerini bile karşılamıyor" şeklinde konuştu. Aynı vatandaş iktidarın ekonomi programını eleştirirken, "Hepimiziz, hükümet bu işi böyle yapıyor. Hükümetle devleti ayırmak la zım. Hükümete sonuna kadar karayım ama, devlet bizim devletimiz. Devlete sahip çıkacağız" dedi. Bir diğer vatandaş ise düşüncelerini, "Hiçbir şey yok emeklilere. Emeklileri, açsınlar bir çukura, gömsünler" ifadeleriyle anlattı.