Vatandaşın ümüğü sıkıldıkça sıkılıyor

Emekli maaşına, asgari ücrete düşük zam hesabı yapan AKP iktidarı, ocak ayı itibarıyla vergi ve cezalan yüzde 25,49 oranında artıracak. Bununla yetinmeyen iktidar torba yasayla da vatandaşa yeni harç ve vergi getiriyor.

MİLLETİN BELİ İYİCE BÜKÜLECEK

2026 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Emekliye yüzde 15, asgari ücrete yüzde 20 maaş artışının yapılacağı tartışmaları arasında, iktidardan eğer bir indirim kararı gelmezse ocak ayından itibaren başta trafik ve vergiler olmak üzere pek çok kaleme bu oranda zam gelecek, vatandaşın beli daha da bükülecek. Bununla da sınırlı kalmayan iktidar yeni harç ve vergilerin önünü açan kanun teklifini TBMM'ye getirdi.

Meclis Genel Kurulu'nda torba kanun görüşmelerinde konuşan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Fakirden, fukaradan, dar gelirliden nasıl vergi alırız diye kanun teklifleri Meclis'e getiriliyor. Gıdaya, akaryakıta, vatandaşın kullandığı ürünlere zam. Yetmiyor, ardından dolaylı vergiler, ardı arkası kesilmiyor. Oysa vergide adalet beklenen ülkede adalet yerine 'Daha çok vergi nasıl salarız, nasıl alırız?" uygulaması gerçekleştiriliyor" diyerek iktidara yüklendi.

KAMUDA İSRAF SÜRDÜRÜLÜYOR

Kanun teklifine tepki gösteren CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı da "Devlet doymuyor, alınan tüm vergiler, gelirler kara bir delikte yok olup gidiyor. Mehmet Şimşek, sıkı para politikasıyla vatandaşa aslan kesilirken, maliye politikalarında yani kamu israfını önleme noktasında süt dökmüş kediye dönüyor. Yandaşa ve uluslararası şirketlere bol keseden dağıtırken harç, ceza ve yeni vergilerle vatandaşın ümüğünü sıkıyorsunuz" ifadelerini kullandı.