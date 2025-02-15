Yeniçağ Gazetesi: Yargıda yaşananları eleştiriye soruşturma

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İKTİDARI ELEŞTİREN TÜSİAD YÖNETİMİNE JET SORUŞTURMA

Genel Kurulu konuşmasında "Sistem çöktü" diyerek, son zamanlardaki tutuklamaları ve medya üzerindeki baskıyı eleştiren TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Aras, "adil yargılamayı etkileme" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasındaki ifadelere ilişkin, resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "Bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma' suçlarından resen soruşturma başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de büyük sermayenin çatı kuruluşu olan TÜSİAD'ın Genel Kurul toplantısının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Aras'ın sözleri kamuoyunda tartışılmıştı. "Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı almıyor fakat deprem, yangın, taciz, kadın cinayeti, iş kazası gibi kamuoyunda infial yaratan nice olayda ya suçlular bulunmuyor ya da kısa sürede serbest kalıyorlar" diyen Turan, kayyum uygulamalarına, gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara dikkat çekmişti. "Sistem çöktü" diyerek, gazetecilerin, siyasi parti liderlerinin, seçilmiş belediye başkanlarının tutuklandığını belirtirken, teğmenler ordudan atılırken, yıkılan, yanan binalardan sorumlu olanlar için ise bir şey yapılmadığın söyleyen Aras, "Çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olaylarım toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz. Kişiyi, bir gün dahi olsa, özgürlüğünden mahrum edecek tutuklama ve adli kontrol kararlarının, hatta gözaltı kararlarının ne denli titiz verilmesi gerektiğini yıllar sonra gelen tahliyelerde, beraat kararlarında görüyoruz" demişti.

TÜSİAD yönetiminden gelen eleştirilere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekil de karılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın", AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise "TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir" ifadelerini kullanmıştı. "Geçmiş dönemde hükümetleri değiştirmek gibi kendisine misyon edinen ve çok bozuk bir demokrasi siciline sahip olan TÜSİAD'ın, 28 Şubat ruhuyła hükümetimize ayar vermeye çalışmasını asla tasvip etmiyoruz" diyen AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise "Ey TÜSİAD; titre ve kendine gel. Hükümetimize muhtıra vermektesiniz bunu asla kabul etmiyoruz" açıklaması yaptı.