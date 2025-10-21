Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

YARGITAY’DAN UYMADIĞI MAHKEMEYE UYMA ÇAĞRISI

Daha önce hak ihlali kararına uymayıp Anayasa Mahkemesi için suç duyurusunda bulunan Yargıtay, bu kez "AYM karar verdiği zaman hepimizin buna uyması ve gereğini yerine getirmesi lazım" çıkışıyla şaşırttı.

HAKİM ADALETSİZ DAVRANAMAZ

Adli ve İdari Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması konulu bölge toplantılarının 7'ncisi Diyarbakır'da düzenlendi. Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, verdikleri ihlal kararlarının büyük bölümünün yargı ihlal kararları olduğunu belirterek, "Hakim ve savcılar olarak bir tarafı nur, bir tarafı nar olan bir mesleği icra ediyoruz. Hal böyle olunca kibir, enaniyet, çekememezlik ve buna benzer sebepler nedeniyle ya da hangi nedenle olursa olsun, asla adaletsiz davranmaya yönelmemeliyiz" diye konuştu.

KARARLAR HERKES İÇİN BAĞLAYICI

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de "Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi bir karar verdiğinde, bu karar bağlayıcıdır. Anayasa Mahkememiz bir ihlal kararı verdiği zaman tüm kurumların, tüm yargı organlarının hepimizin buna uyması ve gereğini yerine getirmesi gerekir. Çünkü kesinlikle şu cümleyi söylemek istiyorum. İhlalin sonuçlarının giderilmesi de vatandaşımızın bir temel hakkıdır. Ve ihlal kararı giderilmeyen vatandaşımızın da temel hakkı yeniden ihlal edilmiş olur ve bu tekrar bir bireysel başvuruya söz konusu olur aslında" dedi.

CAN ATALAY KARARI TANINMADI

Daha önce Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadığını duyurmuş, üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu. Yargıtay Başkanlığı da "Temel hak ve özgürlüklerin korunması, yalnızca AYM'nin değil, tüm yargı organlarının görevidir. Türk yargı sisteminin gerçekten mevcut olan yapısal sorunlarının çözümü için elverişli bir araç olması ümit edilen bireysel başvurunun, mecrasından çıkması, yargı sistemini zayıflatan sistemsel bir sorun haline gelmiştir" açıklaması yapmıştı