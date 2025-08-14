Yeniçağ Gazetesi: Yuva dağıtan mülakat zulmüne son verilsin

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

YUVA DAĞITAN MÜLAKAT ZULMÜNE SON VERİLSİN

Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı önünde gerçekleştiren eylemde sinir krizi geçiren mülakat mağduru öğretmen, "Yakalım mı kendimizi? İşimiz yok, ailemiz dağılmak üzere. Duyun sesimizi artık" dedi

YAŞAYAMIYORUZ ARTIK

Mülakatta mağduriyet yaşadıklarını belirten atanamayan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde başlattıkları eylemi bu kez Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı önünde sürdürdü. Bir mülakat mağduru öğretmen, “Bu ülkede bir tane merhametli yetkili yok mu? 282 gün oldu. Psikolojimiz bozuldu. Yaşayamıyoruz artık. Bir tane vicdanlı yetkili yok mu? Haksızlık ortada. Dayanamıyoruz artık. Karda, kışta Ankara yolundayız” diye seslendi. Bir diğer öğretmen, “Aylardır MEB’in önündeyiz. Çok yorulduk. Yıllarım geçti. Artık emeğimizin karşılığını istiyoruz. 80 küsur puanım var. Ama benim alanımda 75 puan alan atandı” diye konuştu.

BİLET ALACAK PARAMIZ YOK

Diyarbakır’dan geldiğini söyleyen bir başka öğretmen ise gözyaşları içinde, “Ben depremde bile artçıların arasında sınava hazırlandım. Alanımda derece yaptım. Yanımızda enkazlar varken bile sınava hazırlanmaya çalıştım. Bu insanlar mülakatta beni elediler. Komisyondan birisi bana ‘Hayırlı olsun hocam’ dedi. Sonrasıyla kendisiyle konuştuk. Adam bana ‘Diğer illerin bu kadar yüksek puan vereceğini bilmiyorduk’ dedi. Aylardır biz mücadele ediyoruz. Diyarbakır’dan Ankara’ya geliyoruz. Bilet alacak paramız yok” sözleriyle tepki gösterdi.

SADECE HAKKIMIZI VERSİNLER

Mülakat mağduru Sevgi Süle öğretmen de eylemde sinir krizi geçirdi. Süle, “Yeter artık. Nasıl yapıyorsunuz. Biz bu ülkenin ötekileştirilmişi miyiz? Bazılarına kalkıp 30 puan veriyorlar. Bize ise 1 puan. Biz bu ülkenin evladı değil miyiz? İller arası puan farkı var. Bugün sahte diplomalar tartışılıyor. Sesimizi duyurun. Artık dayanamıyoruz. Ne yapmamız lazım. Yakalım mı kendimizi? İşimiz yok. Ailemiz dağılmak üzere. Bir şey istemiyoruz. Sadece hakkımızı istiyoruz. Bizim hakkımız verin. Bakan’a söylüyoruz. Bizim istediğimiz sadece hakkımız" dedi.