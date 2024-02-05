Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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22 YILLIK ADALETSİZLİĞİ KENDİ AĞZIYLA İTİRAF ETTİ

CHP’li Kaya; “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi?” sözleri üzerinden Erdoğan’a “22 yıllık AKP iktidarının, kamunun kaynaklarını eşit ve adil bir şekilde halka dağıtmadığını kendi ağzınızla itiraf ettiniz” diye seslendi.

CUMHURBAŞKANI ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Hatay’da konuştu. Antakya Spor Salonu’nda düzenlenen AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, muhalefeti hedef aldı, aynı zamanda bir itirafta bulundu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı. El ele, gönül gönüle vererek, Hatay’ın hizmet ve eser siyaseti hasretini 56 gün sonra bitireceğiz“ ifadelerini kullandı.

Bu açıklaması yerel seçim öncesi seçmenlere ‘gözdağı’ olarak yorumlanan Erdoğan’a tepki yağdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Erdoğan’ın bu sözlerini “Vatandaşı tehdit eden, ‘Bana oy vermezsen canını bile kurtarmam’ diyen tam bir kötülük” diye tanımladı.

“Üstelik büyük depremin yıl dönümünde depremzede seçmenin iradesini gasp ederken, anayasal sistemi temelinden dinamitlerken yapılan bir kötülük” diyen Gökçen, şunları kaydetti:

“Bu nefretin farkındayız ve başka bir yol olduğunu biliyoruz. Bütün engellemelere karşı kendi iradesine sahip çıkan milyonlarca insan var bu ülkede. Kaybettiğimiz bütün insanlarımızı saygıyla anarken büyük depremlerle olduğu kadar, büyük kötülüklerle de bir arada mücadele etmemiz gerektiğini hatırlıyoruz.”

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da Erdoğan’ın sözlerini eleştirerek, şu açıklamayı yaptı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurttaşlarımızın kaygılarını kendi ağzıyla itiraf edilmiş oldu. 22 yıllık AK Parti iktidarı, kamunun kaynaklarını eşit ve adil bir şekilde vatandaşlara, yurttaşlara dağıtmadığınızı kendi ağzınızla itiraf ettiniz. ‘Bizden olursanız bize oy verirseniz, hizmet gelir’ demek istediniz. Bu Hatay’a bakmadığınızın gözlerinizi kapattığınızın resmen itirafıdır.

Biz siyasi aidiyet duygusundan arınmış bir şekilde hizmet istediğimizi her fırsatta sizlere ilettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu şantajına asla boyun eğmeyeceğiz. Hatay’da 260 bine yakın konut ihtiyacımız var. Dün daha 7 bin küsür konutun kurasını çektiniz. İki ay sonra 75 bin. Yıl sonunda 200 bin adet konut diyorsunuz.

Siz depremin akut döneminde de ‘1,5 yıl içerisinde 300 bin konut teslim edeceğiz’ demiştiniz. O bakımdan biz, bize verilen sözlere değil, eylemelere… Somut unsurlar üzerinden konuşmak istiyoruz. Hatay halkı size 31 Mart’ta gereken cevabı sandıkta verecektir.”

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan’ın sözlerine X hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Hatay’ı sen mahzun bıraktın, garip bıraktın. Sen kimi tehdit ediyorsun? Yedi düvele boyun eğmemiş bu millet senden mi korkacak! Sanma ki tehditle, şantajla, korkuyla bu millet sana boyun eğer. Bizim Can’ımız Hatay’da. Unutma; Zulüm ile abad olunmaz” dedi.

Metin GÜREŞ