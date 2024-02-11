Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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BU NASIL BİR TÜRKİYE YÜZYILI BÜTÜN LAHANA DA LÜKS OLDU

Pazardaki zamlı fiyatlar karşısında kendini tutamayan bir vatandaş "Ağlayarak gidiyorum pazardan ne alacağım. Lahanayı yarım aldım. Bütün lahanayı nasıl alayım. Tanesi 30 lira" dedi.

Ocak ayında 4 kişilik bir aile için açlık sının 15 bin 48 liraya yükseldi. Yüksek enflasyon rakamları ve hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar temel ihtiyaçlarımı karşılamakta zorlanıyor. Pazardaki zamlı fiyatlar karşısında kendini tutamayan bir vatandaş "Ağlayarak gidiyorum pazardan ne alacağım. Evde durmuyorum yine bin lira doğalgaz parası geldi. Lahanaları dal aldım gidiyorum. Tek başıma yaşıyorum. Bütün Lahanayı nasıl alayım. Tanesi 30 lira" dedi. Yeni yılla beraber maaşlara yapıldı ancak vatandaşın cebinden çıkan para da arttı. Yükselen enflasyonla beraber her kalem artış yaşan maya devam ederken pazardaki fiyatlarda cep yakıyor. İstanbul Bağcılar Semt Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaş da esnaf da fiyatlara tepki gösterdi. "Bu hayat şartlarında hiçbir şey alamıyoruz" diyen emekli bir vatandaş şöyle konuştu: "İyice çöktük, bittik. Bir kilo zeytin 250 lira olmuş. 40 liralık zeytin alıyorum. 50 liralık peynir alabiliyorum. Başka bir şey alamıyorum. Bu hayat şartlarında hükümetin bize vermiş olduğu zamla geçinmemizin mümkünü yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Nerede ucuz ürün varsa ondan almaya çalışıyoruz."

"Biberin kilosu 50 lira, domates 50 lira olmuş" diyen bir vatandaş, "Her şey pahalı. Sarımsağın kilosu 180 lira" diye konuştu. Müşterinin alışveriş yapamadığını söyleyen pazarcı esnafı, "Asgari ücret olmuş 17 bin lira, çilek 120 lira. Nasıl alacak? Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi. Bir başka pazarcı ise şu şekilde konuştu: "Her şey ucuz maşallah. Günden güne indirim oluyor. Öyle diyorlar yani. Bir tane maydanoz olmuş 10 lira. 1 liraya bile satamıyorduk şimdi 10 lira. Mal bulunmuyor. Millet geçim derdinde. Kira olmuş 15 bin lira. İşçi bulamıyoruz. Emekliyiz, 7-24 çalışıyoruz. Kendimizi zor idare ediyoruz."

2-3 haftadır fiyatların durgun olduğunu söylen bir pazarcı, "Fiyatlar artınca vatandaşlar alamıyor. Yemesek de olur diyorlar. Yapacak bir şey yok. Onlar mağdur olunca biz de mağdur oluyoruz. Her şey almış başını gidiyor. Sadece seçim zamanı gelip bizim halimizi hatırımızı soruyorlar, başka zaman kimse uğramıyor. Onu da geçtik, ekonomiyi düzeltsinler. Bari insanlar rahat yiyecek alabilsinler, rahat kirada oturabilsinler. Ben günlük yevmiyeciyim. Günlük bin lira para alıyorum, haftanın 5 günü çalışıyorum. 5 bin lira para yapıyor. Ayda 20 bin TL yapar. 16 bin TL kira ödüyorum. Bir sebze, bir meyve, bir patates, bir soğan bir insan ağız tadıyla alsın gelsin bakalım vereceği para 3 bin TL para. Ayda 12 bin lira eder. Aldığımız maaş 20 bin liraya denk bile gelmiyor. Sigortamız bile yatmıyor. Ama insanlara geliyorsun son kelimede her zaman şükürler olsun, şükürler olsun' Sadece bizi, 'şükürler olsun'la kandırmaya çalışıyor. Ama bu nereye kadar gidecek. Allah sonumuzu hayır etsin" diyor. İktidarla birlikte mahvolduklarını söyleyen bir vatandaş da, "Bir kıvırcık 40 lira, limon 20 lira. Neyi sorarsan sor hepsi pahalı. Geçen ay 7 bin 500 lira aldık. 5 bin liraya kirada oturuyorum. Elektrik, doğal gaz, su var, pazar var, torunlar var. Ne yapacağız?" dedi.