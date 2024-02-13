Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Silahlı şiddet olaylarında UTANDIRAN TABLO

Özellikle internet üzerinden gerçekleşen ruhsatsız silah satışının hâlâ yaygın olduğu ülkemizde son 10 yılda 21 bin 434 kişi cinayete kurban gitti. Umut Vakfı’nın raporuna göre geçtiğimiz yıl yaşanan 3 bin 773 silahlı şiddet olayında 2 bin 318 kişi ölürken, 3 bin 820 kişi ise yaralandı.

TÜRKİYE’de gündeme gelen silahlı şiddet olayları son dönemde artış gösterdi. Öyle ki “Yan bakma” tartışmaları bile cinayetle sonuçlanır hale geldi. İnsanların rahat bir şekilde ruhsatsız silaha ulaşabilmesi ve artan bireysel silahlanma oranları da, şiddet olaylarını artırıyor.

Umut Vakfı'nın 10. yılına özel hazırladığı "Türkiye Silahlı Şiddet Haritası" raporu ülkemizde yaşanan silahlı şiddet olaylarının geldiği acı tabloyu göz önüne serdi.

Vakfın 2014’ten itibaren yayımladığı raporların sonuncusuna göre 10 yılda; toplam 34 bin 197 silahlı şiddet olayı yaşandı. Toplam 21 bin 434 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda 31 bin 207 kişi de yaralandı.

2023 yılında ise 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bu olaylarda 2 bin 318 kişi öldü, 3 bin 820 kişi de yaralandı. Yaşanan silahlı şiddet olaylarının 3 bin 212’sinde, yani yüzde 85’inde kalaşnikof, 2 bin 427’sinde otomatik tüfekler dahil ateşli silahlar ve yüzde 15’ine denk gelen 561’inde de kesici alet kullanıldı.

Raporda 505 olayla en çok olayın yaşandığı kent İstanbul olurken, Erzincan yaşanan bir olayla son sırada yer aldı. Silahlı şiddet olaylarını en çok yaşandığı ilk 11 şehir sırasıyla; İstanbul, Samsun, Adana, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır ve Çorum şeklinde oldu.

2023 yılında meydana gelen olayların yüzde 29.23’ü (bin 103) Marmara Bölgesi’nde, yüzde 14.71’i (555) Karadeniz Bölgesi’nde, yüzde 14.44’ü (545) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, yüzde 12.54’ü (473) Ege Bölgesi’nde, yüzde 12.30’u (464) İç Anadolu Bölgesi’nde, yüzde 11’i (415) Akdeniz ve yüzde 5.78’i (218) Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşandı.

Bölgeler bazında bakıldığında; nüfus yoğunluğunun yaşandığı Marmara Bölgesi’ndeki 11 ilde yaşanan ve basına yansıyan toplam bin 103 olayda, 584 kişi öldürüldü, bin 51 kişi de yaralandı.

İstanbul 505 olayla en çok olayın yaşandığı kent oldu. Basına yansıyan bu 505 şiddet olayında 321 kişi öldü, 498 kişi de yaralandı. İstanbul’u 80 kişinin öldüğü, 144 kişinin yaralandığı 164 olayla sanayi kenti Kocaeli, 144 olayla Sakarya, 135 olayla Bursa izledi. Bir önceki yıl dördüncü sırada olan Kocaeli’nin 2023 yılında ikinciliğe çıktığı görülürken ikinci ve üçüncü sırada olan Sakarya ile Bursa’nın üçüncü ve dördüncülüğe geriledi.

Üçüncü sıradaki Sakarya’da meydana gelen 144 olayda 39 kişi ölürken 135 kişinin yaralandığı basında yer alırken Bursa’da ise 135 olayda 72 kişinin öldü, 107 kişinin yaralandı.

Bu ilk dört ili sırasıyla; 28 ölümlü, 67 yaralanmalı 64 olayla Tekirdağ, 18 ölümlü, 46 yaralanmalı 35 olayla Balıkesir, 8 ölüm, 30 yaralanmalı 23 olayla Edirne, 8 ölüm, 16 yaralanmalı 17 olayla Kırklareli, 9 ölüm, 2 yaralanmalı 10 olayla Çanakkale, 3 yaralanmalı 4 olayla Bilecik ve 1 ölüm, 1 yaralanmalı 2 olayla Yalova takip etti.

Geçtiğimiz yılın en sakin sayılabilecek şehri bir olayla Erzincan olarak dikkat çekiyor. Bazı şehirlerde yüzde 400’lere varan ciddi silahlı şiddet olaylarında artışlar yaşanırken bazı illerde de bir önceki yıla göre yüzde 30’lar, 40’lar, 50’ler hatta yüzde 70’ler düzeyinde düşüşler yaşanması dikkat çekiyor. Sadece bir olayın basına yansıdığı Erzincan’da ise düşüş yüzde 92 olarak rakamlara yansıdı.

Haber Merkezi