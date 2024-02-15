Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Murat Kurum onay vermiş Binali Yıldırım sahip çıkmıştı

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen altın madeni ocağında meydana gelen göçük ve heyelan, madenle ilgili tartışmaları tekrar gündeme taşıdı.

Madenin kapasitesi uzmanların uyarılarına rağmen, 2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ikinci defa artırılmıştı. O dönem bakanlığın koltuğunda, şimdi AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Murat Kurum oturuyordu. Kurum'un imzasını taşıyan onay ile maden alanı 3 kat artırıldı.

Daha sonra CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Murat Kurum'un imzasını taşıyan belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da kapasite artışına itiraz ettiklerini hatırlattı.

Sağkan, "14.04.2022 tarihinde, anılan madenin 2. Kapasite artışı projesinin felaket riski taşıdığını, tesise verilen ÇED olumlu kararının deprem riski, su kaynakları ve nehirlerin korunması bakımından bilimsel gerçeklere aykırı olduğunu belirterek olası felaketlere dikkat çekmiştik" dedi.

Maden ocağının bulunduğu Sabırlı köyü sakinleri seslerini duyurmak için bölgede sık sık eylem yaptı. Köylülerin protestolarına karşı dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, “Burada bir bilgi kirliliği var. Bilgi kirliliğinin sebebi şu; Bir takım küçük menfaatlerine halel gelenler ne yazık ki olumsuz propagandaları körüklüyorlar. Madenin ciddi anlamda İliç’e desteği var” şeklinde konuşmuştu.

Bu arada, maden şirketin geçen yıl 7,2 milyon dolarlık vergi borcunun da silindiği bildirildi. Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) ise altın madeninin aktif fay hattı üzerine kurulduğunu, ancak itirazlarına rağmen projenin hem hazırlanması hem de uygulanıp tesisin kurulması aşamasında fay hattının hiç zarar vermeyecekmiş gibi ‘inaktif’ gösterildiğini açıkladı.

(ANKA)