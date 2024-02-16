9 işçi siyanürlü toprak yığınının altındayken Anagold ‘eleman aranıyor’ ilanı verdi

Kaynak: Gazete Duvar
9 işçi siyanürlü toprak yığınının altındayken Anagold ‘eleman aranıyor’ ilanı verdi
Erzincan İliç’te meydana gelen maden faciasında siyanürlü toprak yığınının altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürerken Anagold iş ilanı açtı. Şirket "İnsanları önemseyen şirket kültürü" ifadesini kullandığı ilanı gece saatlerinde geri çekti.

Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasında resmi açıklamalara göre 9 işçi siyanürlü toprak yığınının altında kaldı.

Milyonlarca metreküplük liç yığınında işçileri arama çalışmaları devam ederken Anagold şirketi iş ilanı açtı.

Anagold Madencilik A.Ş. adına Linkedln hesabından açılan ilanda kalite kontrolcü, örnekleme gibi alanların da bulunduğu toplam 8 birimi için başvurular alınmaya başlandı.

“İNSANLARI ÖNEMSEYEN ŞİRKET KÜLTÜRÜ”

"İnsanları önemseyen şirket kültürü" vurgusu yapılan ilanda şu ifadeler kullanıldı:

"Dünya çapında hızla büyüyen altın madenciliği ve malzeme şirketimiz Anagold Madencilik için Maden Jeologu arıyoruz. Size şunları sağlayacağız:

- İnsanları önemseyen bir şirket kültürü
- Altın madeni sektöründe dünyanın en ayrıcalıklı tesislerinden birinde kariyer yapmak
- Hem kişisel hem de mesleki gelişim için mükemmel öğrenme deneyimi ve fırsatlar
- Şirket desteği konaklama ve diğer avantajlar/ayrıcalıklar

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“ARTIK BAŞVURU KABUL ETMİYOR”

Şirket, ilerleyen saatlerde ilanını geri çekti. İlanda "Başvuruları artık kabul etmiyor" uyarısı yer aldı.

Anagold, facianın ardından yaptığı açıklama ile bütün faaliyetlerin durdurulduğunu duyurmuştu.

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