Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Siyanür korkusundan köylüler su içemez oldu

İliç’teki maden faciasında kayıp işçiler hala aranırken bölgedeki köylüler de siyanür sızıntısı korkusuyla içme suyunu kullanmıyor. Çalışmalar 2 bin 663 personel, 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, georadar, jeoradar, 5 yer altı radarıyla yürütülüyor.

ERZİNCAN’ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük altındaki 9 işçinin çıkarılması kurtarma ekipleri hummalı bir çalışma yürütürken bölgede endişeli bekleyişte sürüyor.

Bölge halkı bir yandan 9 canın çıkarılması için merak içinde beklerken diğer taraftan da siyanür korkusu yaşıyor. Bölgede “Siyanür sızıntısı” iddiaları madenin yakınındaki köylüleri tedirgin ediyor. Maden alanına 500 metre uzaklıktaki Bahçeçik köylüleri içme suyunu kullanmıyor.

65 yaşındaki Doğan Yıldırım, “Siyanür karışır diye suyu kullanamıyoruz” derken; Durmuş’un eşi, “Kim geldi bizi adam yerine koydu da sordu. Soran olmadı hiç. Biz mağduruz. Eşim kanser, çocuğum engelli. Ne olacak? Ne kadar saklayacaksınız. 11 senedir zehir... O suyu devamlı içtiler” diye sitemde bulundu.

Tek geçim kaynağı hayvancılık olan köyde, mera alanları da maden şirketi tarafından alınarak tel örgülerle çevrilmiş. Köylüler bu korkuyu yaşarken, Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 6’ncı gününde devam etti.

Zaman zaman sağanağın etkili olduğu bölgede arama çalışmalarına, AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 663 personel katılıyor. Arama kurtarma faaliyetleri, 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, dron, georadar, jeoradar, metale duyarlı 5 yeraltı radarıyla, gece ve gündüz aralıksız yürütülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve AFAD Başkanı Okay Memiş, arama ve kurtarma çalışmalarını koordine ediyor. Ekipler, 210 bin metrekarelik alanı 8 bölüme ayırarak tüm noktaları termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları başta olmak üzere gelişmiş teknolojik cihazlarla havadan ve karadan tarayarak arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Kayıp işçilerden 6’sının dere yatağına gelen toprak alanın içerisinde, 3’ünün ise manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendirildiği için çalışmalar bu bölgelerde yoğunlaştırıldı. İlçeye bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat’ta meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yürütülen adli ve idari soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda toprak kaymasının yaşandığı gün sabah saatlerinde madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları, bilirkişi raporunda delil olarak kullanıldı. Fotoğraflarda, yığın liç alanında biriktirilen topraklarda derin yarıkların oluştuğu görülüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz, toprak kaymasının yaşandığı altın madenini işleten Anagold Madenciliğin yüzde 80 ortağı olan SSR Mining’in silinen vergi, faiz ve ceza tutarının 222 milyon TL olduğunu açıkladı.

ABD Federal Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun konuyla ilgili belgesini paylaşan Yavuz Yılmaz’ın bu gece X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Yaparsa AK Parti yapar. Erzincan İliç’te felaket yaşanan altın madenini işleten Anagold Madenciliğin yüzde 80 ortağı olan, ABD Denver, Kanada Toronto merkezli SSR Mining’in 2023 yılı finansal tablolarına göre İliç’teki maden ocağıyla ilgili şirketin Türkiye’de silinen vergi, faiz ve ceza tutarı 7 milyon 218 bin dolar. Güncel kurla 222 Milyon TL. Kaynak: ABD Federal Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu.”

(ANKA)