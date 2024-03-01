Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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Yoksulluk arttı, kepenkler indi, ama %4,5 büyüdük!

TÜİK’e göre Türkiye’nin ekonomisi yüzde 4,5 büyüdü. Bu nasıl büyümeyse yoksulluk sınırı 53 bin liraya yükseldi, son 5 yılda yaklaşık 563 bin esnaf ve sanatkâr kapısına kilit vurdu.

GEÇTİĞİMİZ yıl büyümede yine tüketimin katkısı öne çıktı. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 4,5, 2023’ün son çeyreğinde de yüzde 4 büyüme kaydetti.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Kişi başına milli gelir bir önceki yıla göre 2 bin 450 dolar artarak 13 bin 110 dolara yükseldi” dedi.

Ekonomi 2022 yılında yüzde 5,6; 2021 yılında ise yüzde 11,5 büyüme göstermişti. Salgın yılı olan 2020’de ise büyüme yüzde 1,9 seviyesinde kalmıştı. 2023 yılındaki büyüme oranı salgın yılı olan 2020’den bu yana en düşük büyüme olarak kayıtlara geçti. Ekonominin tamamı ise dolar cinsinden 2023’te 1 trilyon doları aştı.

Yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları, 2023 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 12,8 arttı. Hane halkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59,1 oldu.

Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre 2023 yılında mal ve hizmet ihracatı yüzde 2,7 azalırken ithalatı yüzde 11,7 arttı. 2023 yılının tamamında yatırımlar yüzde 8,9 büyürken, yatırımlar yüzde 8,9 arttı.

Büyüme rakamları tartışılırken, gıda enflasyonu 5 ayın zirvesine yerleşti, yoksulluk sınırı 52 bin 375 liraya yükseldi. Türk-İş’in her ay yaptığı araştırmanın şubat 2024 sonuçları açıklandı.

Yoksulluk sınırı ise 53 bin liraya yaklaştı. Gıda enflasyonu aylık yüzde 8,03, 12 aylık yüzde 72,49 ve yıllık ortalama 77,20 olarak hesaplandı. Veri son beş ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 21 bin 189 TL’ye yükseldi. Mutfak enflasyonu ise aylık yüzde 8,03, 12 aylık yüzde 72,49 ve yıllık ortalama 77,20 olarak hesaplandı. Veri son beş ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

DİSK-AR ise 2023’te açıklanan tüketici enflasyonunun ortalama yüzde 53,4 olmasına karşın hissedilen enflasyonun yüzde 106,9 olduğunu açıkladı. 2021, 2022 ve 2023 yılları kapsamında hissedilen enflasyon ile açıklanan enflasyon arasındaki puan farkının en yüksek olduğu yıl 2023 oldu.

Buna göre; 2023 yılında hissedilen enflasyon, açıklanan resmi enflasyonun yaklaşık iki katı oldu. Ortalama hissedilen enflasyon 2023’teki ortalama açıklanan resmi enflasyonun 53 puan üzerinde hesaplandı.

2022 yılında hissedilen enflasyon ortalama 98,44 iken ortalama açıklanan resmi enflasyon yıllık ortalama yüzde 71,98 olarak gerçekleşti. Böylece resmi enflasyon ile hissedilen enflasyon arasındaki fark 36,8 puan oldu.

CHP Milletvekili Talat Dinçer, esnaf ve sanatkârların sıkıntılarını dile getirirken, “2019 yılından bugüne kadar yaklaşık 563 bin esnaf ve sanatkâr kapısına kilit vurdu. Bu 5 milyon insanın açlığa itildiği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Dinçer, hükümetin uyguladığı yanlış ekonomik politikalar ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kira, enerji, faiz gibi maliyet yüklerinin “esnafın belini büktüğünü”, kuralsız açılan zincir marketlerin esnafı yok ettiğini kaydetti.

Merve KIZILALP