Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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EMEKLİ BU KURBANDA ANCAK HOROZ KESEBİLİR

Sefalet şartlarında yaşam sürdürmeye çalıştıklarını söyleyen emekliler, “Aylıklarımız yalnızca nefes alabilecek kadar yetiyor” diyor. Ramazan Bayramı'nda torunlarına harçlık bile veremediklerini söyleyen emekliler, Kurban Bayramı'nda ise kurban kesmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

MANİSA'nın Soma ilçesinde yaşayan emekli vatandaşlar, hayat şartlarından şikâyet ederek bayramda torunlarına bile harçlık vermekte zorlandıklarını söyledi.

Emekliler bu sene emeklilerin en kötü yılı olduğunu söylerken, bir emekli pazara akşamüstü döküntülerini toplamaya gittiğini söyledi.

10 bin lira maaş aldığını söyleyen emekli bir vatandaş, "Hayat pahalılığı nefes aldırmıyor. Maaşımdan hariç 12 saat çalışırsam geçinebiliyorum. Peynir 250 gram alıyorum, etin zaten yanından geçince şekerim, tansiyonum yukarı çıkıyor. Torunlara istediğimiz gibi harçlık veremedik. Yok ki, keşke olsa da bol bol versek içimizden geçen gibi" dedi.

Başka bir emekli ise aldığı 15 bin lira maaşın yetmediğini belirterek şöyle konuştu: “Memnun değilim. Bitmiş emekli, bitmiş... Ayda 250 gram peynir alıyoruz. Bayramda hiçbir şey yapmadık. Hiçbir yere gitmeden evde geçirdim. Torunlarımıza hiçbir şey veremedik. Torunlar gelmedi zaten biz de gidemedik."

Marul satarak ek iş yapan emekli vatandaş da "11 bin 800 lira maaş alıyorum. Bayramda marul satıyoruz, marul satarak geçiriyoruz. Emekli maaşı yetmediği için marul satıyoruz, yapacak bir şey yok. Ek gelir yapıyoruz böyle. Torun geldi gitti. Elimizden geldiği kadar az çok harçlık verdik. O da 50 lira. Ne yapalım, biz yemeyeceğiz onlara vereceğiz. Kurbanda ne yapacağız; evde oturacağız. Eti kasapta, peyniri de rafta görüyoruz. 400 lira peynir. Nasıl alacaksın, alınır mı? Eti bırak sütü zor görüyoruz" ifadelerini kullandı.

10 bin lira maaş aldığını söyleyen emekli vatandaş İbrahim Aydoğan ise "Maaş geçimimize hayatta yetmiyor. İki tane çocuğum var okuyor. EYT'den emekli oldum, hiçbir şekilde yeterli gelmiyor bana. Büyük ihtimalle öleceğiz böyle. Et olarak tavuktan başka bir şey alamıyoruz, kırmızı eti görmüyoruz zaten " dedi.

Pazardan arta kalanları aldıklarını ifade eden başkan bir emekli, "Hangi emekli memnun olmuş da ben olayım” diye sorarak yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Pazara zaten akşamüstü gidiyoruz, döküntüleri toplamaya. Bir kilo ıspanak 50 lira. Ot ama ne yapacaksın almaya mecbursun. Emekli Kurban'da ancak horoz keser. Bir kuzu bile 20 bin lira. Bu sene emeklilere en kötü yılı. 2 tane torunum var. Biri 20 yaşında biri 16 yaşında 50'şer lira zor para verdim bayram harçlığı. Ne yapar 20 yaşındaki torun 50 lirayla ancak bir kahve içer."

Emekli vatandaş Cafer Topal, "10 bin lira emekli maaşı alıyorum. 10 bin lira ile saraydakiler geçinebiliyorsa biz de geçinelim. Bayram evde yatarak geçti. Torunumuza, çoluk çocuğumuza harçlık vermeden geçti. Çocuklarımıza mahcup olduk. Cebimizde para olmayınca 10 bin lirayla nereye gidebiliriz ancak 10 adım yürüyebiliriz. 10 adımdan sonra cep boş" diye konuştu.

(ANKA)